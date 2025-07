Fim da folga: dupla do Brasileirão volta a campo em decisões regionais

O Brasil está "representado" pelo Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes contra o Chelsea, mas outros dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entram em campo hoje.

Fim da folga

Grêmio e Vitória têm decisões regionais. Os times não atuam desde 12 de junho, quando disputaram a 12ª rodada do Brasileirão contra Corinthians e Cruzeiro, respectivamente.

O Tricolor encara o São José pela final da Recopa Gaúcha, entre o campeão do Campeonato Gaúcho e o vencedor da Copa FGF. O embate ocorre a partir das 19h30 (de Brasília), em Porto Alegre, e decide o título em jogo único — o time de Mano Menezes busca o pentacampeonato do torneio, criado em 2014.

Já o Vitória, a partir das 21h30, mede forças com o Confiança-SE na abertura das quartas de final da Copa do Nordeste. Quem vencer no Barradão encara o ganhador de CSA x Ferroviário, marcado para o dia seguinte. Nenhum dos duelos conta com partida de volta, e o mando de campo foi escolhido pelas melhores campanhas na fase inicial.

E os outros times do Brasileirão? Também estão retornando aos gramados, mas só a partir do fim de semana. A 13ª rodada do Brasileirão receberá oito partidas entre sábado e segunda-feira — apenas Santos x Palmeiras e Mirassol x Fluminense acabaram adiados diante das campanhas dos visitantes em questão no Mundial de Clubes.

Grêmio x São José

Competição: final da Recopa Gaúcha

Data e hora: 8 de julho, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Vitória x Confiança

Competição: quartas de final da Copa do Nordeste

Data e hora: 8 de julho, às 21h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador