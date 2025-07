Fortaleza anuncia a contratação do atacante paraguaio Adam Bareiro

Nesta terça-feira, o Fortaleza anunciou a contratação do atacante paraguaio Adam Bareiro, de 28 anos. O atleta assinou um vínculo até o final de 2027 e chega ao Leão do Pici após defender o Al-Rayyan por seis meses.

O Fortaleza desembolsou 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,8 milhões) pela contratação de Adam Bareiro. O Leão do Pici adquiriu 50% dos direitos econômicos do atacante.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, celebrou a contratação de Adam Bareiro. O dirigente relembrou quando o Leão do Pici tinha três centroavantes no elenco, entre 2022 e 2023.

"É uma satisfação a vinda do Adam Bareiro. Ele é um goleador de área, com boas virtudes, bom cabeceio, com uma boa dinâmica de jogo. Estamos felizes pela chegada dele, vem qualificar o elenco. Vale lembrar que em outros momentos o Vojvoda trabalhou com três centroavantes e sob gerenciar isso muito bem quando tinha Galhado, Lucero e Silvio Romero, por exemplo. Devido à importância de jogos que a gente tem, decisivos, que requer elenco, a gente vai ter mais um jogador para a posição que certamente vai nos ajudar muito", disse, em nota no site oficial do Fortaleza.

Com a contratação de Adam Bareiro, o Fortaleza continua se reforçando no setor ofensivo. Nesta temporada, o Leão do Pici já anunciou o argentino José Herrera e Deyverson, ex-Atlético-MG e Palmeiras.

Ficha técnica de Adam Bareiro

Nome: Adam Fernando Bareiro Gamarra



Data de nascimento: 26/07/1996 - 28 anos



Posição: Atacante



Naturalidade: Assunção-PAR



Clubes: Olimpia-PAR, River Plate-PAR, Nacional-PAR, Monterrey-MEX, Alanyaspor-TUR, San Luis-MEX, San Lorenzo-ARG, River Plate-ARG, Al-Rayyan-QAT e Fortaleza.