Fluminense x Chelsea: prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Mundial

O Fluminense entra em campo pelo sonho de chegar à final do Mundial de Clubes nesta terça-feira. A equipe enfrenta o Chelsea a partir das 16h (de Brasília), no Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na abertura das semifinais. O vencedor decide o título com o ganhador da outra semifinal, de quarta, entre PSG e Real Madrid.

Onde Assistir

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV Aberta), pelo SporTV (TV Fechada), pela Cazé TV (Youtube) e pela DAZN (Streamings).

Nuestro ídolo Jhon Arias convoca a todos los latinoamericanos en Nueva York a apoyar a Fluminense este martes. ¡Vamos con todo por Latinoamérica! Asegura tu entrada para la semifinal >> https://t.co/zJzSVXAOh6 pic.twitter.com/YQJjyoOO2n ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2025

O Fluminense surpreendeu a todos ao eliminar a Internazionale nas oitavas. Depois, em um jogo disputado, passou pelo Al-Hilal, algoz do Manchester City, com um triunfo por 2 a 1. O Chelsea fará um tira-teima contra os brasileiros. Na fase de grupos, perdeu para o Flamengo por 3 a 1. Mas despachou o Palmeiras nas quartas de final com um 2 a 1.

Apesar de o Fluminense ter surpreendido a todos, o técnico Renato Gaúcho não se mostra satisfeito.

"Nós estamos dando o nosso máximo em campo, reflexo do empenho de todos e também do ambiente. Mas nós queremos mais. Vamos para esta semifinal pensando em ir mais longe", disse ele.

O Fluminense perdeu para este compromisso o zagueiro Juan Freytes e o volante Martinelli, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Tudo indica que Thiago Santos vai entrar para compor um trio de zagueiros com Thiago Santos e Ignacio. Mas existe a remota possibilidade de um reforço de meio-de-campo, com mudança de esquema.

A suspensão de Martinelli evita esta mudança de esquema, uma vez que Hércules deve ganhar uma vaga para ocupar a defesa dos zagueiros, atuando como volante ao lado de Facundo Bernal.

O lateral-direito Samuel Xavier, substituído com um quadro de desgaste muscular, será reavaliado. Se ele for vetado, Guga entra na lateral. Na lateral esquerda, Renê, que cumpriu suspensão contra o Al-Hilal, reaparece na vaga de Gabriel Fuentes.

Pelo lado do Chelsea, o técnico Enzo Maresca prega respeito ao adversário.

"É um time muito bem organizado e com grandes jogadores. O treinador vem fazendo um grande trabalho e estamos vendo que não tem sido nada fácil para os europeus enfrentar os sul-americanos", disse ele.

O Chelsea tem dois jogadores suspensos para este jogo, por acúmulo de cartões amarelos. São eles o zagueiro Colwill e o atacante Liam Delap. Assim, Adarabioyo entra na zaga e o brasileiro João Pedro, cria do Fluminense e contratado junto ao Brighton, deve ocupar o comando do ataque.

Caso a partida desta terça-feira termine empatada no tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade no tempo extra, o classificado sairá da disputa de pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Fluminense-BRA X Chelsea-ING



Local: Estádio MetLife, em Nova Jersey (Estados Unidos)



Data: 8 de julho de 2026 (Terça-feira)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: François Letexier (França)



Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França)

Fluminense: Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Thiago Santos; Samuel Xavier (Guga), Facundo Bernal, Hércules, Nonato, Jhon Arias e Renê; Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho

Chelsea: Sánchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos e Caicedo; Fernandez, Palmer e Pedro Neto; João Pedro



Técnico: Enzo Maresca