Chelsea machuca Flu com lei do ex, golaços de João Pedro e vai à final

Xerém foi o maior inimigo do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. Cria da base do clube carioca, João Pedro brilhou em seu segundo jogo pelo Chelsea, comandou a vitória dos ingleses por 2 a 0 e pôs fim ao sonho do Flu de chegar à final.

Assista aos melhores momentos de Fluminense 0 x 2 Chelsea pelo Mundial de Clubes

João Pedro marcou os dois gols do Chelsea. Em ambos os golaços, ele não comemorou e pediu desculpas à torcida do Fluminense presente no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O atacante foi titular pela primeira vez. Anunciado durante o Mundial, ele ganhou a vaga após Delap ser suspenso nas quartas de final e desbancou Jackson, que retornou de suspensão após um vermelho recebido contra o Flamengo ainda na fase de grupos.

O Fluminense encerra o Mundial como o melhor brasileiro. Botafogo e Flamengo caíram nas oitavas de final, e o Palmeiras foi eliminado nas quartas justamente para o Chelsea, algoz do Flu hoje.

O Chelsea espera por Real Madrid ou PSG na final do Mundial. Espanhóis e franceses se enfrentam amanhã, às 16h (de Brasília), também no MetLife Stadium.

A final será realizada no mesmo estádio, no domingo. A bola rola às 16h. Como não há disputa pelo terceiro lugar, o Fluminense se despede do Mundial.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve lei do ex, pedido de desculpa e VAR em ação. O Chelsea começou melhor e controlou o ritmo da partida até os 18 minutos. Foi então que João Pedro viu sua estrela brilhar — o ex-Flu abriu o placar e pediu desculpas à torcida do clube carioca. O gol acordou o Fluminense, que vinha em marcha lenta até então. Os comandados de Renato Gaúcho conseguiram criar e só não deixaram tudo igual porque Cucurella salvou chute de Hércules em cima da linha, e o VAR ajudou o árbitro a anular um pênalti marcado por toque no braço de Chalobah.

Cucurella, do Chelsea, e Arias, do Fluminense, em ação durante jogo do Mundial Imagem: Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images

O Flu se lançou, e João Pedro não perdoou no segundo tempo. Renato Gaúcho abriu mão do esquema com três zagueiros e lançou o Fluminense ao ataque na etapa final. A equipe brasileira criou poucas chances e, pior, viu João Pedro fazer o segundo em um contra-ataque. Ainda mais em desvantagem, o Flu até chegou a finalizar algumas vezes, mas sem a precisão dos jogos anteriores. O sonho do Mundial foi pelos ares.

Lances importantes e gols

João Pedro aplica a lei do ex com um golaço: 1 a 0. Pedro Neto arrancou pela esquerda e cruzou na área. Thiago Silva afastou, mas ela ficou nos pés de João Pedro. A cria do Flu dominou e bateu colocado, de direita, no ângulo de Fábio.

João Pedro, atacante do Chelsea, não comemora após marcar contra o Fluminense no Mundial Imagem: Hannah McKay/REUTERS

Fábio vai bem. Em novo lance pela esquerda, Pedro Neto cruzou, e Malo Gusto se antecipou a Renê para cabecear. A bola foi no meio, e Fábio agiu rápido para encaixar.

Cucurella salva o Chelsea. Hércules tabelou com Cano e saiu cara a cara com Sánchez. Ele tocou por baixo do goleiro, mas Cucurella apareceu em cima da linha para salvar.

VAR em ação! O Fluminense teve um pênalti marcado a favor. Após cruzamento de Renê na área, a bola bateu no braço de Chalobah. O árbitro, no entanto, foi chamado pelo VAR, reviu o momento e julgou que o braço do zagueiro estava em posição natural e anulou a marcação.

Passou perto! Cucurella quase fez o segundo do Chelsea no começo do segundo tempo. O lateral recebeu de Enzo Fernández livre pela esquerda e soltou o pé, cruzado. A bola passou perto da trave de Fábio e saiu.

Everaldo chutou. O atacante recebeu em velocidade pela esquerda, invadiu a área e levou para o meio. Ele tentou bater no contrapé de Sánchez, que defendeu.

A lei do ex ataca de novo: 2 a 0. João Pedro arrancou pela esquerda, recebeu de Enzo Fernández e teve espaço para invadir a área. Ele levou para o meio, deixou Ignácio para trás e soltou o pé para vencer Fábio.

João Pedro, atacante do Chelsea, não comemora após marcar contra o Fluminense no Mundial Imagem: VINCENT CARCHIETTA/IMAGN IMAGES via Reuters

Thiago Silva salva. Nkunku avançou pela direita, deixou Guga para trás e bateu na saída de Fábio. Ela passou pelo goleiro, mas Thiago Silva salvou em cima da linha.

Perdeu! Nicolas Jackson desarmou Ignácio e invadiu a área do Fluminense. Ele tinha a opção de rolar para Palmer, mas preferiu tentar surpreender Fábio com um chute no canto do goleiro. A bola foi na rede pelo lado de fora.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 2 CHELSEA

Data e horário: 8 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Semifinal do Mundial de Clubes

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

Gols: João Pedro (17'/1°T), João Pedro (10'/2°T)

Cartões amarelos: Nonato, Soteldo (FLU), Sánchez (CHE)

Fluminense: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos (Keno); Guga, Bernal (Lima), Hércules (Canobbio), Nonato (Soteldo) e Renê; Arias e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

Chelsea: Sánchez; Gusto (James), Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Fernández (Andrey Santos) e Palmer; Pedro Neto (Madueke), Nkunku (Dewsbury-Hall) e João Pedro (Jackson). Técnico: Enzo Maresca