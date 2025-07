Fluminense perde para o Chelsea na semifinal e dá adeus à Copa do Mundo de Clubes

(Reuters) - Revelado pelo Fluminense, o atacante João Pedro marcou dois gols contra seu ex-clube para levar o Chelsea a uma vitória por 2 x 0 sobre o time carioca, nesta terça-feira, que classificou a equipe inglesa para a final da Copa do Mundo de Clubes.

O jogador brasileiro de 23 anos, contratado pelo Chelsea junto ao Brighton & Hove Albion por US$81,5 milhões na semana passada, marcou um lindo gol aos 18 minutos do primeiro tempo e selou a vitória com uma finalização potente após um contra-ataque no início do segundo tempo.

O Chelsea enfrentará na decisão de domingo o ganhador da outra semifinal, entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que se enfrentam na quarta-feira.

(Reportagem de Fernando Kallas)