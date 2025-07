Fluminense leva dois de João Pedro e perde do Chelsea na semi do Mundial

O sonho do Fluminense no Mundial de Clubes se encerrou nesta terça-feira. Os tricolores perderam por 2 a 0 para o Chelsea, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal do torneio.

O Chelsea abriu o placar no primeiro tempo, aos 17 minutos, com João Pedro. Na etapa final, o atacante brasileiro voltou a marcar, desta vez aos dez. O jogador é cria das categorias de base do Fluminense e não comemorou os gols sobre o clube carioca.

Agora, os Blues aguardam o vencedor do duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que acontece nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), para saber quem irá encarar na grande final. A decisão está marcada para domingo, também às 16h, no MetLife Stadium.

O Chelsea começou a partida tendo a posse de bola no campo de ataque. No entanto, os ingleses só assustaram quando Enzo Fernandez recebeu passe na área e foi travado no momento da finalização. Já o Fluminense buscava os contra-ataques, sem incomodar a zaga adversária.

Os ingleses seguiram melhores e abriram o placar aos 17 minutos. João Pedro pegou rebote da zaga na entrada da área e chutou cruzado, sem chance para Fabio.

O gol não mudou o panorama da partida. Tanto que o Chelsea quase ampliou aos 20 minutos. Nkunku aproveitou cruzamento, mas cabeceou em cima de Fábio. O Fluminense só criou sua primeira chance em seguida. Hércules recebeu passe na área e tocou na saída de Sanchez. No entanto, Cucurella apareceu para salvar o empate em cima da linha.

O lance animou os tricolores, que passaram a avançar com intensidade. Os cariocas chegaram a ter um pênalti marcado pelo árbitro, que voltou atrás após ser chamado pelo VAR. Nos minutos finais, o Chelsea voltou a ter o controle da bola e assustaram com Pedro Neto. Assim, os ingleses mantiveram a vantagem mínima no intervalo.

No segundo tempo, o Chelsea iniciou dominado a partida. Os ingleses assustaram em chutes de Caicedo e Cucurella. Do outro lado, o Fluminense tinha dificuldade em passar do meio, mas levou perigo em finalização de Everaldo que parou em Sanchez.

Quando o Fluminense quis se lançar ao ataque, o Chelsea ampliou o placar aos dez minutos. Em contra-ataque rápido, João Pedro foi lançado, entrou na área e chutou sem chance para Fábio.

O novo revés foi sentido pelos tricolores. Tanto que o Chelsea continuou com o domínio da partida. Os ingleses quase marcaram com Nkunku, mas Thiago Silva salvou antes da linha. Depois, Gusto finalizou perto do gol.

Somente na parte final, o Fluminense buscou uma pressão final. Os tricolores rondaram a área, mas o Chelsea tratou de segurar o resultado para garantir a vaga na final do Super Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 0 X 2 CHELSEA

Local: Estádio MetLife, em Nova Jersey (Estados Unidos)



Data: 8 de julho de 2025 (terça-feira)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: François Letexier (França)



Assistentes: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França)



Cartões amarelos: Nonato e Soteldo (Fluminense); Sanchez (Chelsea)

GOLS

CHELSEA: João Pedro, aos 17min do primeiro tempo e 11min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Thiago Santos (Keno); Guga, Facundo Bernal (Lima), Hércules (Canobbio), Nonato (Soteldo), Jhon Arias e Renê; Germán Cano (Everaldo)



Técnico: Renato Gaúcho

CHELSEA: Sánchez, Gusto (James), Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo, Fernandez (Andrey Santos) e Palmer; Pedro Neto (Mandueke), João Pedro (Jackson) e Nkunku (Dewsbury-Hall)



Técnico: Enzo Maresca