Fluminense garante com Mundial quase metade do que arrecadou em ano recorde

O Fluminense soma mais de R$ 330 milhões em premiação após avançar à semifinal do Mundial de Clubes, e terá mais um ano de receita recorde. Em busca de uma vaga na final, o Tricolor enfrenta hoje o Chelsea, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

O que aconteceu

Os R$ 332,5 milhões já garantidos no Mundial são praticamente metade do que o Fluminense arrecadou em todo o ano de 2024. O demonstrativo financeiro divulgado pelo clube referente ao ano passado destaca uma receita de R$ 684 milhões, recorde na história do clube. A previsão é de que esse número seja ultrapassado com folga.

Uma vaga na final garantiria uma quantia astronômica para o Flu: o campeão ganha 40 milhões de dólares (R$ 216 milhões), e o vice-campeão, 30 milhões de dólares (R$ 162 milhões).

As receitas do ano passado foram infladas por vendas de atletas. O meio-campista André foi negociado com o Wolverhampton por R$ 132 milhões, e o também meio-campista Alexsander se transferiu para o Al Ahli por R$ 56 milhões.

A ideia do Fluminense é não depender das vendas de seus principais jogadores para fazer dinheiro. Arias, por exemplo, faz grande Mundial de Clubes, mas o Flu acredita em uma permanência de seu principal jogador.

A campanha no Mundial dá ânimo para os outros títulos que ainda estão em disputa em 2025. O Flu está na 6ª posição do Brasileirão, apenas 4 pontos atrás do líder Flamengo. O Tricolor enfrenta o Internacional (que não vive boa fase) nas oitavas de final da Copa do Brasil, e já garantiu vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Isso significa mais possibilidades de premiações em dinheiro.

Fluminense é cauteloso sobre "riqueza", mas reconhece que a quantia vai ajudar muito. O clube ainda não sabe quanto terá que pagar em impostos sobre os prêmios do Mundial, mas a expectativa é de que seja 30% em cima do valor final.