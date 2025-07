Primo pobre? Fluminense tem, de longe, o elenco menos valioso das semis

Imagem: Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images

Único clube não-europeu na semifinal da Copa do Mundo de Clube, o Fluminense tem o elenco menos valioso dos quatro, e por uma diferença astronômica.

O que aconteceu

O elenco do Flu está avaliado em "apenas" 86,15 milhões de euros (R$ 551,3 milhões), segundo o portal Transfermarkt. John Arias é o atleta com maior valor de mercado, com 17 milhões de euros (R$ 109 milhões).

Já os outros três semifinalistas ultrapassam a casa do bilhão, sendo o Real Madrid o mais valioso entre eles. O time merengue está avaliado em 1,34 bilhões de euros (R$ 8,6 bi).

O Chelsea — adversário do Flu na semifinal — é o segundo mais caro, com 1,27 bilhões de euros (R$ 8,2 bi). O PSG é o "menos valioso" entre os europeus, com R$ 1,12 bi de euros (R$ 7,2 bi)

Dinheiro conta?

O Tricolor tem menos valor de mercado do que seus adversários nas oitavas e quartas de final do Mundial de Clubes, mas avançou nas duas ocasiões.

O time derrubou a Inter de Milão e seu elenco de 759,8 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões) nas oitavas de final. Os italianos, inclusive, são os atuais vice-campeões da Liga dos Campeões.

Já nas quartas, o adversário foi o Al-Hilal, avaliado em 161,28 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). O Flu venceu a partida por 2 a 1 e avançou às semis.

Os jogos das semis

08/07, às 16h (de Brasília) - Fluminense x PSG, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

09/07, às 16h (de Brasília) - PSG x Real Madrid, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)