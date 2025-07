Fluminense derruba gigantes, se renova no Mundial e desafia o Chelsea por vaga na final

Único brasileiro vivo no Mundial de Clubes, o Fluminense decide com o Chelsea quem será o primeiro finalista da competição. Brasileiros e ingleses se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium.

O vencedor encara Paris Saint-Germain ou Real Madrid, que duelam na quarta-feira, também às 16h, no mesmo estádio. O time que avançar à final já garante ao menos mais US$ 30 milhões (R$ 163 milhões), que é a premiação dada ao vice. O campeão leva US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões). O Flu já assegurou US$ 60 milhões brutos (R$ 327 milhões) por enquanto.

Pelo poder aquisitivo e o elenco bilionário, o favoritismo é todo do Chelsea, reconhecem os líderes do Fluminense. "Não adianta a gente querer jogar de igual pra igual. Os caras estão em um nível acima do nosso", admite o capitão Thiago Silva.

O jogo é ainda mais especial para o experiente zagueiro, ídolo dos dois times. Foi criado pelo Fluminense, prometeu que voltaria e cumpriu a promessa. No Chelsea, foi campeão europeu e até hoje os ingleses sentem falta do defensor.

"Do lado de lá tem muito respeito pelo nosso futebol", ressalta o capitão do Fluminense. A postura, ele diz, tem de ser a mesma exibida nos jogos anteriores. Nas oitavas, os brasileiros eliminaram a poderosa Inter de Milão e o bilionário Al-Hilal.

"Temos que ser perfeitos, mas sabemos que não vamos ser. Então precisamos minimizar os erros como fizemos nos outros jogos", afirmou Thiago Silva. O mesmo pensamento tem o colombiano Jhon Arias, um dos astros deste Mundial. "A gente também tem nossas armas, nossas ferramentas para competir, como temos feito contra todos os clubes que enfrentamos até aqui".

Um dos mais elogiados jogadores da competição, Thiago Silva tem sido o pilar da zaga tricolor aos 40 anos. Foi dele, por exemplo, uma sugestão tática feita a Renato Gaúcho na pausa para a hidratação no segundo tempo do duelo com a Inter de Milão. O técnico aceitou e a equipe se comportou bem.

"Vamos enfrentar um adversário muito poderoso. A gente vai respeitar, mas vamos jogar. É o que temos feito neste Mundial. Já fizemos história, mas a gente quer mais", enfatizou Renato Gaúcho.

Será o sexto jogo no campeonato com a sexta escalação diferente do Fluminense - e isso tem sido um trunfo de Renato Gaúcho. Além das mudanças táticas implementadas pelo técnico, durante o campeonato, dois desfalques o obrigam a alterar o time diante dos ingleses.

O zagueiro Freytes e o meia Martinelli estão suspensos. Eles estavam amarelados nas quartas, contra o Al-Hilal, e cada um acumulou uma nova advertência. Hércules, que entrou no lugar de Martinelli e fez o gol da classificação, deve ser o titular contra o Chelsea. Thiago Santos pode entrar na linha de três zagueiros. Nesse caso, Renê ou Fuentes jogariam na lateral-esquerda. A tendência é a volta do camisa 6, mais defensivo. Renato não quis abrir o jogo. "O esquema, o time, vocês só vão saber na hora do jogo".

"Estou feliz com o sucesso que estamos fazendo. Não viemos para participar, viemos para vencer. Estão deixando, degrau a degrau, estamos na semifinal", destacou Renato Gaúcho.

Há um ex-jogador do Fluminense do outro lado: o atacante João Pedro, relevado pela equipe tricolor e que foi comprado pelo Chelsea na semana passada junto ao Brighton por mais de 55 milhões de libras (R$ 407 milhões, na cotação atual).

Ele atuou alguns minutos diante do Palmeiras e, dessa vez, pode ganhar a titularidade, já que o titular Delap está suspenso - as outras baixas são o zagueiro Colwill, também suspenso, e o volante Roméo Lavia, lesionado. "Está sendo um grande começo", disse o brasileiro sobre sua jornada no time londrino.

O atacante afirmou que não vai comemorar contra o ex-clube caso faça gols. "Sou grato por tudo que o Fluminense fez por mim, mas não vou deixar de fazer meu trabalho. Que vença o melhor".

Enzo Maresca tem um de seus craques de volta. O equatoriano Moisés Caicedo cumpriu suspensão e retoma sua vaga no meio de campo. "O Fluminense tem muitos bons jogadores, muita experiência e qualidade. Precisamos estar atentos e cuidadosos com muitas coisas", afirmou o italiano que comanda o Chelsea.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CHELSEA

FLUMINENSE - Fabio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos; Samuel Xavier (Guga), Bernal, Nonato, Hércules e Renê; Arias e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

CHELSEA - Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto, Nkunku e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

ÁRBITRO - François Letexier (França).

HORÁRIO - 16h (de Brasília).

LOCAL - MetLife Stadium, East Rutherford (EUA).