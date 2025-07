Fluminense deixa o Mundial com R$ 330 milhões de premiação na bagagem

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense se despediu do Mundial de Clubes com cerca de R$ 330 milhões em premiação após ser eliminado semifinal do Mundial de Clubes, diante do Chelsea.

O que aconteceu

Os R$ 330 milhões foram garantidos com os avanços ao longo da campanha no Mundial, desde a primeira fase. E antes do desconto dos impostos.

O montante é praticamente metade do que o Fluminense arrecadou em todo o ano de 2024. O balanço divulgado pelo clube sobre 2024 aponta receita de R$ 684 milhões, recorde na história do clube.

A previsão é de que esse número seja ultrapassado em 2025, muito pelo desempenho na competição internacional.

As receitas do ano passado foram turbinadas por vendas de atletas. O meio-campista André foi negociado com o Wolverhampton por R$ 132 milhões, e o também meio-campista Alexsander se transferiu para o Al Ahli por R$ 56 milhões.

A campanha no Mundial dá ânimo para os outros títulos que ainda estão em disputa em 2025. O Flu está na 6ª posição do Brasileirão, apenas 4 pontos atrás do líder Flamengo. O Tricolor enfrenta o Internacional (que não vive boa fase) nas oitavas de final da Copa do Brasil, e já garantiu vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Isso significa mais possibilidades de premiações em dinheiro.

Veja premiação por fases

Fase de grupos: US$ 15,2 milhões (R$ 82,4 milhões) pela participação + US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) por empate

Oitavas: US$ 7,5 milhões (R$ 40,6 milhões)

Quartas: US$ 13,1 milhões (R$ 71 milhões)

Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 113,8 milhões)