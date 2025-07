Foi pênalti para o Fluminense contra o Chelsea? Ex-árbitros analisam lance

Fluminense x Chelsea, válido pela semifinal do Mundial, ficou marcado por uma polêmica no 1º tempo do duelo, disputado em Nova Jersey na tarde de hoje.

Em um ataque da equipe brasileira, Renê cruzou da ponta esquerda e, depois de Thiago Santos tentar um desvio, a bola bateu no braço de Chalobah, zagueiro do time inglês, dentro da área. O confronto estava em 1 a 0 para os europeus no momento da jogada.

O árbitro François Letexier chegou a assinalar pênalti, mas foi ao VAR e anulou a própria marcação. O francês justificou nos microfones que a mão do atleta estava "em posição natural", revoltando os jogadores do Fluminense.

Foi pênalti? Ex-árbitros avaliam

Manoel Serapião: "Não houve pênalti. O braço do Chalobah estava em posição natural, ou seja, compatível com o movimento de quem pretende jogar a bola — ou participar da jogada. Além disso, a bola veio de muito perto e diminuiu o tempo para evitar o contato. Espero que nossa arbitragem se mire neste e em outros exemplos do Mundial."

Guilherme Ceretta: "O árbitro corretamente não marcou o pênalti. No Brasil, banalizaram o uso do VAR. Existe o VAR do mundo e o VAR do Brasil. Por isso, quase sempre as polêmicas aparecem, mas muitas vezes a culpa não é dos árbitros, e sim das orientações."

Carlos Eugênio Simon: "Não foi pênalti. O braço está em posição natural ao lado do corpo."

Alfredo Loebeling: "Concordei com a decisão do VAR de sugerir a revisão. É uma condição perfeitamente normal, é movimento de jogo. O Chalobah não tentou ganhar espaço físico abrindo o braço. Também não marcaria."

Nadine Basttos: "Não foi pênalti. O Chalobah está com o braço para baixo, na lateral do corpo e em posição natural. Ele não faz nenhum movimento adicional. O VAR corretamente recomendou a anulação."