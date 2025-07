Flu tem mudança na defesa e herói das 4ªs contra o Chelsea; veja escalações

Do UOL, em São Paulo

O Fluminense mudou sua linha defensiva para encarar o Chelsea, hoje, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O time terá Guga, Thiago Santos e Renê entre os titulares. O volante Hércules, autor do gol da vitória contra o Al-Hilal, também começa jogando.

Renato Gaúcho escalou o Tricolor com: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos, Renê; Bernal, Hércules, Nonato; John Arias, Germán Cano.

O Fluminense não terá o zagueiro Freytes — que impressionou Mateo Materazzi — e o meia Martinelli, ambos suspensos por dois cartões amarelos.

Já o Chelsea de Enzo Maresca terá: Sanchez; Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella; Caicedo, Enzo, Nkunku, Palmer; Pedro Neto, João Pedro.

O vencedor deste confronto enfrentará PSG ou Real Madrid. O duelo entre os dois últimos campeões da Champions acontece amanhã, às 16h (de Brasília), também no MefLife Stadium.