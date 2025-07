Flu atrai gringos com bandeirinhas e faz torcedor do Chelsea 'virar casaca'

Para o Fluminense, o duelo contra o Chelsea já começa fora de campo. O clube produziu cinco mil bandeirinhas de mão e tem distribuído aos torcedores na entrada do Metlife Stadium, palco de Nova Jersey que recebe o jogo válido pelas semifinais do Mundial de Clubes.

Atrai gringos e faz torcedores do Chelsea 'virarem a casaca'

O adereço tem tido um efeito imediato, com o clube conseguindo atrair os gringos e os torcedores neutros. Até mesmo quem estava vestido com a camisa do Chelsea ficou balançado com o brinde e cogitou "pular o muro".

Quem tem feito a distribuição são os próprios funcionários do Flu. O clube tem dado prioridade aos tricolores, mas principalmente adolescentes e crianças de camisa dos Blues também foram agraciados.



Calor de 35º faz torcedores recorrerem aos chuveirinhos

O forte calor castiga os presentes no Metlife Stadium. O estádio espalhou pontos de refresco no entorno com mangueiras que espirram gotículas de água. Os locais têm sido disputados. Além disso, patrocinadores do Mundial têm distribuído leques aos torcedores.

O Metlife Stadium tem uma capacidade de mais de 83 mil pessoas, mas quase que 100% de totalidade é descoberta, o que faz o público ficar exposto ao sol.