Flamengo provoca Fluminense após eliminação no Mundial: "E no Rio não tem outro igual"

O Flamengo não perdeu a oportunidade de provocar o Fluminense após a eliminação para o Chelsea, nesta terça-feira, nas semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

Passada a derrota do Fluminense por 2 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA), o Flamengo fez algumas postagens nas redes sociais zombando do rival.

"E no Rio não tem outro igual", escreveu o Flamengo em uma postagem, fazendo alusão à música 'Em Dezembro de 81', que remete ao título mundial do Rubro-Negro. Na ocasião, a equipe da Gávea bateu o Liverpool por 3 a 0 e, até hoje, é o único carioca que conquistou o Mundial de Clubes.

E no Rio não tem outro igual...?????? ? Flamengo (@Flamengo) July 8, 2025

Em outra postagem, o Flamengo respondeu a uma provocação feita pelo Fluminense após as oitavas de final. Após a eliminação do Rubro-Negro e do Botafogo, o Tricolor Carioca escreveu: "Oi, Botafogo! Oi, Flamengo! Como está o clima no Rio?", e a equipe da Gávea respondeu nesta terça-feira com uma foto do clima nas Laranjeiras.

Vale ressaltar que o Flamengo foi o único clube brasileiro a vencer o Chelsea nesta edição da Copa do Mundo de Clubes. Na fase de grupos, o Rubro-Negro bateu os Blues por 3 a 1.

Esta é a segunda vez que o Fluminense perdeu o Mundial de Clubes. Em 2023, em sua primeira participação, a equipe foi derrotada por 4 a 0 pelo Manchester City, na Arábia Saudita.