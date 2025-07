'Exaltar atuação do Fluminense hoje é viralatismo', detona Trajano

O Fluminense merece elogios pela campanha no Mundial de Clubes, mas não pela partida que fez contra o Chelsea (ING), na semifinal da competição, opinou José Trajano, no Fim de Papo.

Os ingleses derrotaram o Fluminense por 2 a 0 e estão garantidos na decisão da competição, em que enfrentam o vencedor de Real Madrid (ESP) x PSG (FRA)

Uma coisa que me incomoda [...] é o comportamento da imprensa, locutores e comentaristas: 'Foi uma coisa sensacional, temos que exaltar, maravilha'. O Fluminense merece os parabéns por chegar à semifinal. Teve brios, uma campanha interessante, passou pela Inter de Milão, empatou com o Borussia, ganhou do bilionário Al-Hilal.

Agora, terminando o jogo, [...] eram elogios para cá e para lá: 'sensacional, maravilhoso, temos que aplaudir, o Renato é o maior técnico do mundo, o Fluminense orgulhou o futebol brasileiro'. Espera aí! O Chelsea dominou o jogo inteiro, não deu vez para o Fluminense, que foi eliminado, não vai para a final, não foi campeão do mundo. Merece elogios, mas exaltar é viralatismo ou pachequismo total.

José Trajano

