Ex-Botafogo, Thiago Almada está na mira do Benfica, aponta jornalista

Campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Botafogo no ano passado, o meia Thiago Almada está na mira do Benfica para a próxima temporada europeia. O clube português teve a primeira proposta pelo argentino de 24 anos recusada pelo grupo Eagle Football Holding, de John Textor.

O norte-americano recusou uma proposta de aproximadamente R$ 223 milhões feita pelo Benfica para contratar Thiago Almada, de acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio. Apesar disso, os portugueses seguem negociando e estudam fazer uma nova oferta mais próxima de R$ 255 milhões, valor estipulado para vender o argentino.

O Benfica pode se aproveitar dos problemas financeiros apresentados pelo Lyon para avançar no negócio. A equipe francesa foi rebaixada preventivamente para a Segunda Divisão da França por decisão da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), autoridade financeira do futebol do país.

O Lyon é gerido pelo Eagle Football Holding, organização do empresário John Textor, que também comanda o Botafogo. No final de junho, após a decisão do DNCG, o norte-americano deixou a presidência da equipe. Michele Kang foi nomeada a nova presidente do clube.

Thiago Almada foi contratado pelo Botafogo junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos, em julho de 2024. Seis meses depois, após participar das conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o meia foi emprestado ao Lyon.

Pelo clube francês, o argentino disputou 20 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.