Mundial: Brasileirão é a 6ª melhor liga e a 2ª mais equilibrada, diz estudo

O Brasileirão é a sexta melhor entre as ligas com representantes no mata-mata do Mundial e a segunda mais equilibrada, de acordo com estudo consultado pelo The Athletic —braço esportivo do jornal The New York Times.

O que aconteceu

O Campeonato Brasileiro fica atrás apenas do Big Five europeu, composto por Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. A Premier League é a líder disparada, com a liga portuguesa estando atrás da brasileira.

E também é o segundo torneio nacional de pontos corridos mais equilibrado. Nesse quesito, o Brasileirão só "perde" para a MLS, que implementa a política do teto salarial, enquanto o Sauditão aparece como a competição mais desigual entre os próprios clubes.

O desempenho dos brasileiros no Mundial não surpreendeu o Twenty First Group, que realizou o estudo e teve o recorte publicado no The Athletic. A empresa desenvolveu um algoritmo para medir a qualidade e a disparidade entre as ligas.

Classificamos a Série A do Brasil atualmente como a sexta melhor liga do mundo, então esperávamos antes do torneio que os quatro times brasileiros fossem competitivos.

Aurel Nazmiu, cientista de dados sênior do Twenty First Group, ao The Athletic

Confira as listas do estudo

Ligas mais fortes

Premier League (Inglaterra) La Liga (Espanha) Bundesliga (Alemanha) Série A (Itália) Ligue 1 (França) Brasileirão (Brasil) Primeira Liga (Portugal) MLS (EUA) Saudi Pro League (Arábia Saudita)

As mais equilibradas