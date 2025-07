Técnico do Chelsea elogia João Pedro e diz como férias ajudaram o atacante

O técnico Enzo Maresca exaltou a atuação de João Pedro na vitória do Chelsea sobre o Fluminense por 2 a 0, hoje, na semifinal do Mundial de Clubes. O italiano citou como o fato de o brasileiro estar de férias até ser contratado no meio da competição o ajudou a se sobressair.

Estou muito feliz pelo João Pedro, sabemos que ele é um ótimo jogador porque tem qualidades, mostrou hoje. Outra coisa importante é que ele estava de férias, um pouco mais descansado e isso é importante. Trouxemos porque sabemos o quanto ele é bom, tem qualidade para decidir, demonstrou contra o Palmeiras e voltou a demonstrar hoje. Enzo Maresca, em entrevista coletiva

Maresca detalhou como se deu a contratação de João Pedro pelo Chelsea. Antes de contatar o jogador, que estava no Brighton, ele conversou com um amigo que tinha comandado o atacante.

Nós sabíamos que ele era um jogador fantástico. Ele é do Brasil, a maior parte dos jogadores de lá são alegres, desfrutam do futebol, trabalhou com um amigo meu no Brighton [técnico Roberto de Zerbi], falei com o Roberto e ele mostrou o que ele fez hoje. Não vai ser sempre assim, mas é bom ter ele como opção. Enzo Maresca

O que mais ele disse?

Orgulho. "Estamos muito felizes e orgulhosos por jogarmos a final. Essa é a Copa do Mundo, os melhores times estão aqui. Estarmos na final é um motivo de orgulho. Os últimos anos não foram o que o clube merece. Este ano fomos bem, ganhamos a Conference League e estamos na final dessa competição incrível. Estamos orgulhosos de colocarmos o clube onde ele merece."

Crescimento no Mundial. "Quanto mais partidas jogarmos juntos, melhor estaremos. Estamos terminando bem porque acumulamos jogos. Nessa competição você precisa de um grande elenco, mas eles precisam estar prontos. Eles mostraram que são bons jogadores e que podemos contar com o profissionalismo deles."

Premiação ajudará em reforços? "Pessoalmente, eu estou feliz pelo clube, mas quando eu preparo para um jogo eu não faço pensando em quanto vamos ganhar. Temos uma ideia do que devemos melhorar para a próxima temporada e espero que possa acontecer. Nesse momento, não é importante falarmos sobre o elenco, é importante falarmos sobre a competição em que estamos. Estamos felizes por irmos à final, vamos nos preparar para a final e depois pensamos na próxima temporada."

PSG ou Real na final. "São dois rivais espetaculares, é um prazer ver os jogos deles e como eles buscam as coisas. Um ganhou a Champions agora e outro no ano passado. São times muito equilibrados. Vai ser muito difícil independente de quem enfrentarmos."

Fala polêmica sobre calendário. "Não, eu não acredito que seja isso [europeus acima dos demais]. As equipes sul-americanas se mostraram competitivas, ontem disse sobre o quanto jogamos e o quanto eles jogaram e continuo pensando igual. No Brasil, o Fluminense jogou no dia 8 de dezembro e depois em 12 de janeiro. Existiu uma parada aí. Os nossos jogadores tiveram férias em junho de 2024, os brasileiros tiveram há cinco ou seis meses. Não é a mesma coisa a realidade. Os níveis são próximos, mas você pode competir com mais energia. Foram condições difíceis, mas temos de lidar com isso. Eu disse ontem sobre sul-americanos e europeus, o período de descanso entre eles nas férias. Existe uma diferença de energia entre times brasileiros e europeus por causa das férias. As diferenças climáticas e esse período fazem com que os times estejam muito próximos."