Do futsal aos gramados, Amanda Gutierres leva artilharia para Copa América

Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, de 24 anos, é uma das esperanças de gols do Brasil para o início da Copa América feminina, que começa no domingo, em Quito, no Equador.

Natural de Querência do Norte (PR), a história da jogadora com o esporte teve início na infância, sendo o futsal sua primeira paixão. No campo, Amanda teve uma trajetória semelhante à grande maioria das atletas do futebol feminino, jogando com os meninos.

A paranaense conta com passagens pelos seguintes clubes: Vila Guarani-SP (2016), União Suzano-SP (2017), Embu das Artes-SP (2018), Foz Cataratas-PR (2018), Santos-SP (2018 a 2021) e Bordeaux-FRA (2021 e 2022).

Na equipe santista, foi campeã da Copa Paulista (2020), onde se destacou como artilheira da competição, marcando cinco gols (média de 1,25 por partida) e dando cinco assistências.

Presente mais uma vez na seleção brasileira, a artilheira alviverde vem ganhando espaço no elenco do treinador Arthur Elias.

Maior artilheira do Palmeiras, a camisa 9 alviverde chegou a 56 gols marcados em 74 partidas pelo clube, ultrapassando Bia Zaneratto, ex-jogadora do clube, que marcou 55 gols em 83 oportunidades durante suas três passagens pelo Verdão.

Gutierres foi a artilheira do Campeonato Brasileiro Feminino nos últimos dois anos, marcando 13 gols em 2023 e 15 em 2024.

Com essas grandes atuações, a atacante ganhou oportunidade na seleção de Arthur Elias, com sua primeira atuação contra a Austrália, em dezembro. Amanda marcou gols importantes contra a seleção australiana, ajudando o Brasil a quebrar o tabu de nunca ter vencido as adversárias.

Fã declarada de Marta e Cristiano Ronaldo, em sua primeira temporada com a camisa alviverde, Amanda se tornou a maior goleadora do Palmeiras em uma única temporada, com 26 gols.

A contagem regressiva para a seleção brasileira entrar em campo já começou, e a estreia na Copa América será contra a Venezuela, no domingo, às 21h.