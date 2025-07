Diretoria da Portuguesa visita sede da CBF

A diretoria da Portuguesa SAF, liderada pelo sócio-investidor e presidente Alex Bourgeois, visitou a sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira.

A comitiva lusitana foi recebida por Helder Melillo, diretor executivo da entidade, Cícero Souza, gerente geral técnico de seleções, Matheus Senna, diretor de projetos, e Enio Gualberto, diretor de registros.

Pelo lado rubro-verde participaram do encontro os vice-presidentes Fred Mourão (marketing), Marcus Mingoni (financeiro), Tadeu Oliveira Júnior (futebol) e Dr. Turíbio Leite de Barros (saúde e performance), além dos gerentes Daniel Lucas (jurídico), Elcio Mendonça (comunicação) e Marcello Ramalho (marketing).

A reunião teve como objetivo apresentar a SAF lusitana à nova diretoria da CBF, estreitando os laços e otimizando a relação entre os profissionais.

"É muito importante ter essa relação com a CBF. Vemos com otimismo o momento atual, com a chegada de uma nova diretoria, e tenho certeza de que o futebol brasileiro colherá bons frutos", afirmou Alex Bourgeois.