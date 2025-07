Diego Lopes minimiza surpresa com derrota de Do Bronx para Topuria

O nocaute de Ilia Topuria sobre Charles 'do Bronx' Oliveira, que lhe rendeu o cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) no UFC 317, continua repercutindo no mundo do MMA - e não apenas pelo impacto técnico. O georgiano radicado na Espanha acertou um golpe preciso no rosto do brasileiro ainda no primeiro round e garantiu seu segundo título dentro do Ultimate.

Em entrevista ao canal 'Hablemos MMA', o brasileiro Diego Lopes, um dos nomes em ascensão na organização, comentou o desfecho do confronto. Segundo ele, o resultado não foi exatamente uma surpresa.

"Sabíamos que isso poderia acontecer por causa de seus estilos de luta. Obviamente, todo mundo que é fã do Charles não queria que fosse assim, mas precisamos estar cientes das coisas. Era preciso ser imparcial e reconhecer a qualidade da técnica de Ilia. Sabíamos que um golpe bem colocado o colocaria para dormir - e foi exatamente isso que aconteceu", afirmou o peso-pena.

Lopes destacou ainda que o campeão tem evoluído de forma notável em suas últimas atuações, e que o triunfo sobre Do Bronx apenas consolidou essa trajetória. Antes de superar o brasileiro, o georgiano já havia nocauteado os ex-campeões Max Holloway e Alexander Volkanovski em apresentações dominantes e conquistado o título do peso-pena (66 kg).

Equilíbrio

A forma como Topuria neutralizou as tentativas de queda do paulista também chamou atenção de Diego. Apesar de colocá-lo atualmente acima de Islam Makhachev no ranking peso-por-peso, o lutador acredita que um eventual duelo entre os dois seria bastante parelho.

"Quando ele entrou bem posicionado para derrubar e mesmo assim não conseguiu, eu olhei para o lado e falei: 'Ok, ele é um problema'. Ele não é só boxe. Sabe lutar agarrado também, e isso pode dar trabalho até para o Islam no futuro. É uma luta 50-50. Muita coisa pode acontecer. Um pode surpreender o outro, em qualquer área", avaliou.

Encontro marcado

Diego Lopes retorna ao octógono no dia 13 de setembro, quando encara Jean Silva na terceira edição do UFC Noche, marcada para o Texas (EUA). O embate promete movimentar a divisão dos penas, especialmente pelo clima quente que já se formou nos bastidores. Os dois brasileiros vêm trocando provocações nas redes sociais e entrevistas, o que tem aumentado a expectativa dos fãs para o confronto.

