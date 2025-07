Diego Lopes critica recusa de Yair Rodriguez: "Sabia que ele não ia aceitar"

Diego Lopes não esconde que já previa a dificuldade em concretizar o aguardado duelo contra Yair Rodriguez. Após o confronto verbal acalorado entre ambos durante a coletiva do UFC 314, o brasileiro parecia próximo de encarar o mexicano na edição do Noche UFC, marcada para setembro. No entanto, o embate acabou não acontecendo - e o manauara não se mostrou surpreso com o desfecho.

Em entrevista ao 'Hablemos MMA', o peso-pena (66 kg) criticou a postura do rival e destacou sua disposição constante em aceitar desafios, independentemente das circunstâncias. A tensão entre os dois, alimentada desde o encontro anterior, parecia ter criado o cenário ideal para um confronto de alto interesse tanto para os atletas quanto para o Ultimate.

"Eu sabia que a luta com o Yair seria difícil de acontecer, não preciso dizer nada, todos conhecemos o histórico dele. Sabemos como ele às vezes fica parado e quer que as coisas caiam no colo como um presente. O histórico dele fala por si só. Não preciso citar nomes, mas ele já recusou muitas lutas. Eu sou o oposto, não fico esperando nada. Se quiser lutar, aceite a luta e vamos nessa. Então, se o Jean Silva quer lutar, vamos lutar", afirmou.

De acordo com a imprensa especializada, o mexicano recusou o combate alegando lesões remanescentes da vitória sobre Patricio 'Pitbull' Freire no UFC 314. Com a saída do ex-campeão interino da jogada, Lopes foi oficializado como atração principal do Noche UFC, onde enfrentará o compatriota Jean Silva no dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA). Ainda na conversa, o brasileiro explicou como se deu a definição do novo adversário:

"Eu sabia que iria lutar no Noche UFC, independente do que acontecesse na minha última luta. Eu iria lutar lá. Depois que perdi a luta pelo título e o UFC mudou o evento para um Fight Night, eles me ofereceram... bem antes disso, me ofereceram uma luta contra o Aaron Pico. Eu disse, sem problema. Dois dias depois, me ofereceram o Jean Silva e eu aceitei, sem problema. Duas semanas depois, eles mudam o evento para Fight Night e dizem: você contra Yair na luta principal do Noche UFC. Mais uma vez, aceitei, sem problema. Então o UFC começou a trabalhar na luta, e depois voltaram oferecendo novamente o Jean Silva. Jean Silva no Noche UFC? Sem problema", relembrou.

Trajetória

Com uma ascensão meteórica na divisão dos penas e já tendo disputado o cinturão da categoria, o lutador amazonense segue determinado a manter o ritmo e provar que merece nova oportunidade pelo título. Embora o embate com o mexicano tenha sido adiado, ele não descarta que o confronto possa ocorrer futuramente - e garante que, se depender dele, essa história ainda terá um capítulo dentro do octógono.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok