Jota no volante e problema no pneu: investigação detalha acidente fatal

As investigações iniciais do acidente de trânsito que matou Diogo Jota e seu irmão André Silva apontam que o ex-jogador do Liverpool era quem dirigia o carro, que estava em alta velocidade no momento da batida e apresentou problema em uma roda. As informações são do jornal espanhol El Mundo.

O que aconteceu

O excesso de velocidade e um defeito em uma das rodas são as causas mais prováveis do acidente. Isso consta no relatório preliminar feito pela Guarda civil espanhola, cuja investigação ainda está em curso.

Uma das rodas deixou uma marca no asfalto a cerca de 100 metros do local do impacto. O comprimento do rastro na estrada foi de cerca de 50 metros.

O fato de o veículo ter pegado fogo após o acidente complicou a investigação. A batida ocorreu após o carro, que veio a ficar completamente destruído, ter perdido controle e saído da pista.

Diogo Jota atuava com o número 20 no Liverpool Imagem: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

As provas coletadas pelos investigadores indicam que Diogo Jota era o condutor da Lamborghini. A definição da posição dos ocupantes foi feita após os familiares reconhecerem as identidades dos dois irmãos por meio da localização dos pertences pessoais, já que os corpos foram bastante danificados pelo incêndio.

O acidente ocorreu enquanto Diogo e André Silva viajavam de carro da Espanha para a Inglaterra. O ex-atacante do Liverpool havia passado por cirurgia recente no pulmão e, por isso, havia sido orientado a não viajar de avião. Ele começaria a preparação para próxima temporada e estava acompanhado do irmão, que jogava no Penafiel.