Desentendimento? Lesão? Por que Felipe Anderson só jogou 60 min no Mundial

Na Live do Palmeiras, o setorista Flavio Latif disse que Felipe Anderson foi pouco aproveitado no Mundial de Clubes por uma opção de Abel Ferreira.

Titular no primeiro jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes, contra o Porto, Felipe Anderson foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo daquela partida e não entrou mais em campo na competição.

Conversei com pessoas muito próximas ao Felipe Anderson, que trabalham com ele há muitos anos e disseram que foi só por uma escolha do Abel. Muita gente disse que poderia ser a pubalgia - lesão que ele sentiu no começo do ano. Mas não, ele estava liberado para atuar. Quem roubou a cena no lado direito foi o Allan.

Isso pegou mal para o estafe do Felipe Anderson, porque ele está em condições e é uma questão técnica. Eles até disseram que [...] ninguém perguntou para o Abel Ferreira o motivo de o Felipe não ter jogado. E eles garantem que não houve desentendimento com o Abel Ferreira.

Flavio Latif

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à Live do Palmeiras na íntegra