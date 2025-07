Thiago Silva mantém legado no Chelsea com idolatria e filhos no clube

O amor falou mais alto e Thiago Silva voltou para o Fluminense, mesmo com uma mantida em Londres. Para retornar ao Tricolor, o zagueiro abriu mão não só da idolatria no Chelsea como também da convivência diária com a família, que permaneceu na capital inglesa, já que seus filhos atuam nas categorias de base dos Blues, justamente o adversário de hoje, às 16h (horário de Brasília), na semifinal do Mundial de Clubes.

Filhos de peixe

Isago Silva já está na categoria sub-16 do Chelsea. Já Iago, o caçula, está no sub-15. Assim como o pai, ambos atuam como zagueiro e têm ganhado prestígio no clube inglês.

Eles vieram aos Estados Unidos acompanhar alguns dos jogos do pai no Mundial, mas precisaram retornar para Londres pois a nova temporada está próxima. Mês passado, Iago também se formou na middle school - equivalente ao ensino médio — na ACS International School Cobham, na Inglaterra.

Belle Silva, esposa do jogador há mais de 20 anos, seguiu nos EUA para dar apoio ao ídolo do Fluminense. Desde que retornou ao Tricolor, o defensor convive com essa rotina de visitas espaçadas dos familiares.

Iago, Belle, Thiago Silva e Isago: família visitou zagueiro do Fluminense durante Mundial de Clubes Imagem: Reprodução / @isago.silva

Eu devo muito isso à minha família, porque não é fácil ficar longe. Meus filhos tiveram que voltar agora, só minha esposa ficou. Eles têm a missão deles no Chelsea, voltar à temporada. Mas eu sei que a gente está fazendo a escolha certa, eles vão seguir o caminho deles e isso vai, com certeza, me fortalecendo agora. Mesmo estando longe de corpo, mas de coração os meus filhos estão aqui comigo Thiago Silva, à Cazé TV

"Lenda" do Chelsea, dá dicas a Renato

Torcida do Chelsea homenageia Thiago Silva com bandeirão em sua despedida para o Fluminense Imagem: Reprodução/X

Após a vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o Palmeiras, nas quartas do Mundial, a pauta da imprensa inglesa presente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), foi toda em cima do reencontro dos Blues com Thiago Silva, a quem chamam de "Legend" (Lenda).

A idolatria não é para menos. O zagueiro foi o capitão dos títulos da Champions League, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes pelo clube inglês. A liderança e as boas atuações lhe renderam um lugar na lista do melhor time de todos os tempos do Chelsea, em votação realizada com os torcedores.

A paixão dos fãs do Chelsea por Thiago Silva é tanta que ele também ganhou um bandeirão em sua despedida, com direito à frase em português: "Obrigado, Monstro: um de nós".

Com tanta história, o zagueiro demonstra muita gratidão ao clube, mas hoje será uma espécie de espião do técnico Renato Gaúcho.

A expectativa é grande, a apreensão é grande, a ansiedade é grande para enfrentá-los em uma semifinal de Copa do Mundo. Estou procurando ajudar a comissão técnica nos detalhezinhos interessantes, coisa que vai ficar entre a gente (risos). Eu estava falando ali, recentemente, que estive pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos, aí fui nos treinos, enfim. É claro que a gente também não pode abrir muita coisa, mas a gente está preparado para esse confronto. Acho que isso é o mais importante. Sendo quem for do outro lado, acho que o Fluminense, hoje, tem uma torcida especial, uma aura especial. Espero que isso possa funcionar amanhã também

Thiago Silva

Mantém contato constante com jogadores do Chelsea

Do atual elenco do Chelsea, o zagueiro atuou com ao menos 13 jogadores: Robert Sanchez, Reece James, Badiashile, Chalobah, Cucurella, Enzo Fernandez, Cole Palmer, Nkunku, Madueke, Jackson, Colwill, Moisés Caicedo e Lavia.

Sempre que possível, Thiago Silva mantém contato com eles. O espanhol Cucurella, por exemplo, revelou a torcida do defensor para que o Chelsea avançasse para as semifinais e demonstrou toda a admiração pelo jogador do Fluminense.