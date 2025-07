Davide Ancelotti comanda primeiro treino no Botafogo e celebra: "Um sonho"

Após ser anunciado como novo técnico do Botafogo nesta terça-feira, o italiano Davide Ancelotti comandou seu primeiro treino e celebrou o início de uma nova etapa na carreira.

"Estou muito feliz, muito orgulhoso. Hoje, tive a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro de treinamento, a comissão e observar bem o treino. É um sonho treinar aqui", afirmou Davide Ancelotti, em entrevista para a Botafogo TV.

AO TRABALHO, FOGÃO! Sob os olhares do técnico Davide Ancelotti, o elenco do Glorioso realizou atividade no CT visando o clássico do próximo sábado pelo Brasileirão!

Davide desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira e assinou com o Botafogo até o final de 2026. O italiano falou sobre o seu primeiro contato com os atletas.

"Tive meu primeiro contato com os atletas, eles são muito profissionais. Mentalidade muito boa. Um grupo que tem muita competitividade. Vamos crescer, trabalhar muito e vamos fazer que a torcida tenha orgulho dos nossos jogadores", completou.

Esse será o primeiro trabalho de Davide como treinador. Com 35 anos, o ex-auxiliar acompanhou seu pai desde 2012 e acumula passagens por Bayern de Munique, Napoli, Everton, Real Madrid e Seleção Brasileira.

Davide Ancelotti: entre a Seleção e o Botafogo

Apesar de ter assinado até o final da temporada de 2026, foi acordado entre Botafogo e Seleção Brasileira que Davide voltará a integrar a comissão de Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Davide Ancelotti fará sua estreia no comando do Botafogo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando o Glorioso enfrenta o Vasco, em São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.