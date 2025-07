Daniel Cormier anuncia criação de equipe e inicia nova fase como treinador

Veterano do esporte e membro do Hall da Fama do UFC, Daniel Cormier está oficialmente dando os primeiros passos rumo a uma nova fase na carreira: a de treinador. Após a experiência como técnico na mais recente edição do The Ultimate Fighter, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e dos pesados anunciou a criação de sua própria equipe de MMA.

A novidade foi revelada pelo próprio ex-lutador em publicação nas redes sociais. 'DC' compartilhou que a participação no reality reacendeu sua paixão por treinar atletas.

"Ei pessoal, tenho uma pergunta. The Ultimate Fighter realmente despertou minha paixão por treinar. Eu comecei uma equipe de luta! No time, eu quero que meu nome esteja associado? Ou prefiro que tenha identidade própria, sem meus logos?", brincou.

Mais detalhes sobre a estrutura e os primeiros integrantes do time devem ser divulgados nos próximos meses. Nomes como Luke Rockhold e Khabib Nurmagomedov, antigos companheiros de Cormier na American Kickboxing Academy (AKA), já são cogitados para integrar o projeto.

Criatividade em alta

O anúncio rapidamente movimentou os fãs nas redes sociais, que passaram a sugerir nomes criativos para a nova equipe. Entre as ideias mais populares estão "DC Fight Team", "AC/DC (All Combat Daniel Cormier)" e "Kings of Cormier". Apesar da interação bem-humorada, ainda não há definição oficial sobre o nome ou a identidade visual do time.

Aos 45 anos, Cormier permanece ativo nos bastidores do Ultimate como comentarista e analista das transmissões oficiais - cargo que ocupa desde que pendurou as luvas em 2020. Agora, ao seguir o exemplo de outros ex-companheiros da AKA, como Khabib, ele dá um novo passo para continuar influente no mundo do MMA também fora do octógono.

Hey guys I have a question. The ultimate fighter has really sparked my coaching passion. I've started a fight team!

On the team do I want my name associated with it or do I want it to be something stand alone from me? Like not have my logos associated with the team ?

- Daniel Cormier (@dc_mma) July 7, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok