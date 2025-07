Crespo deve ter à disposição dupla que Zubeldía não tinha há quatro meses

Do UOL, em São Paulo (SP)

Oscar e Lucas, principais lideranças técnicas do elenco, voltam de lesão e devem reencontrar-se em campo com Hernán Crespo. Os dois não jogam juntos desde a eliminação do Paulistão, contra o Palmeiras, em 10 de março.

O que aconteceu

Oscar se afastou por lesão muscular na coxa esquerda em abril e só voltou a jogar no fim de maio. Desde então, participou de apenas seis partidas sob comando de Zubeldía.

Lucas sofreu estiramento da cápsula posterior do joelho direito em março e voltou em maio, mas lesionou-se de novo. Ele esteve em campo somente duas vezes desde o clássico do Paulistão.

O reencontro da dupla é aguardado pelo Tricolor por se tratar dos dois líderes técnicos do grupo. Resta saber onde Lucas vai se encaixar em um esquema com três zagueiros e sem pontas treinado por Crespo até aqui.

De lá pra cá foram 20 jogos e os substitutos da dupla foram encontrados nas categorias de base: Alves, recentemente vendido ao CSKA (RUS), e Lucas Ferreira.

Mesmo com tanto tempo lesionado, Oscar ainda é líder em assistências decisivas na temporada, com quatro. A estatística leva em conta passes para gols decisivos, aqueles que mudam a pontuação do jogo, empatando ou colocando o São Paulo na frente, ainda que momentaneamente.

Lucas viveu uma de suas melhores temporadas da carreira em 2024 em matéria de participações em gols. Foram 14 bolas nas redes e dez assistências em 47 jogos.

Oscar já participou do jogo-treino contra o time sub-20, a vitória por 6 a 0. Já Lucas está em fase final de recuperação e já vem treinando com bola em enfrentamentos contra garotos da base.