Corinthians x Internacional: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Internacional, na Fazendinha, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

ONDE ASSISTIR: o duelo pelo Brasileirão sub-17 terá transmissão da Corinthians TV, canal oficial do Alvinegro Paulista no Youtube.

Como chegam os times?

Atualmente, o Corinthians ocupa a décima posição da tabela da competição nacional, com 12 pontos conquistados nas oito primeiras rodadas. Comandado por Raphael Laruccia, o Timãozinho venceu o Real Soccer por 3 a 1 no compromisso anterior e, agora, busca emendar mais uma vitória para subir na tabela.

O Alvinegro tem a mesma pontuação do Internacional, que abre o G8 - área que permite vaga para a disputa das quartas de final do Brasileirão sub-17. A distância para o líder Palmeiras, que tem 19 unidades, é de sete pontos. Um triunfo na Fazendinha, combinado com outros resultados, permite os donos da casa subirem à sexta colocação.

O Internacional, por sua vez, com apenas seis unidades, é o 17º colocado do campeonato. O Colorado vinha de uma sequência de derrotas, porém, na última rodada, conseguiu, enfim, conquistar três pontos.

O time gaúcho vem de vitória sobre o Fortaleza, pelo largo placar de 3 a 0. Um novo resultado positivo, assim, é fundamental para a equipe na continuidade do Brasileirão.