Corinthians tem hoje no mercado a imagem de quem não paga, diz Hernan

O Corinthians se aproxima da janela de transferências do meio do ano com a imagem de mau pagador no mercado da bola, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, a pecha de devedor tem atrapalhado a busca do Timão por reforços — como Biel, do Sporting, que saiu do radar. O Corinthians atrasou os salários de julho, mas promete quitá-los até amanhã.

O mercado, quando você fala com agentes, com intermediários, pessoas que trabalham com jogadores, hoje o Corinthians tem uma imagem de um clube que não paga.

Essa é a verdade, querendo ou não, por mais que doa no torcedor, mas hoje, quando você conversa com empresários, com intermediários, pessoas que trabalham no mercado da bola, tem essa imagem do Corinthians — será que vai pagar? Será que o cara [o atleta] vai receber?

Então, é bem complicado, precisa tirar essa imagem e o Fabinho [executivo de futebol] sabe disso.

André Hernan

Além dos salários atrasados, o Corinthians ainda deve a premiação do título paulista a Memphis Depay, que acionou o clube na Justiça.

O colunista detalhou o acordo entre o clube e o jogador e ressaltou que Memphis segue treinando normalmente após se reapresentar para a retomada da temporada.

Não há nenhum movimento nem da parte do Memphis nem da parte do Corinthians. Obviamente, com a abertura da janela no dia 10, chegando proposta para o Memphis, vão avaliar. Mas, até o momento, não tem nada de rescisão.

André Hernan

