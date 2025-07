Corinthians sofre no fim, mas vence o Internacional pelo Brasileiro sub-17

O Corinthians venceu o Internacional na tarde desta terça-feira, no Parque São Jorge, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O Timão sofreu no fim, mas conseguiu levar a melhor por 2 a 1.

A equipe alvinegra abriu o placar aos 29 minutos da etapa inicial, através de Lucca Caramico. Já aos 18 minutos do segundo tempo, Guilherme Amorim ampliou.

O Internacional diminuiu já nos acréscimos, em um gol contra de Iago Machado, e pressionou nos instantes finais. O Corinthians, no entanto, se retraiu e segurou o resultado.

Fim de jogo e vitória dos #FilhosDoTerrão Sub-17 pelo Brasileirão! ?? Corinthians 2 ? 1 Internacional ? Lucca Caramico

? Gui Amorim#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians

Com a vitória, o Timão pulou para o sexto lugar da tabela de classificação, com 15 pontos. Já o Inter fica estacionado na 17ª posição, com seis.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro sub-17 é contra o Fortaleza. O duelo está marcado para a próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge. No mesmo dia e horário, o Colorado visita o Bahia.

Antes disso, porém, os Filhos do Terrão entram em campo pelo Paulistão da categoria. A equipe enfrenta o São José neste sábado, fora de casa, a partir das 11h.