Corinthians cria cartilha de proteção à criança e ao adolescente após casos

A nova gestão do Corinthians criou uma cartilha para proteção à criança e ao adolescente no ambiente esportivo, após denúncias de assédio e abuso sexual chegarem ao conhecimento da diretoria.

Combate à violência e ao abuso sexual

O UOL teve acesso ao protocolo de ação, que tem o objetivo de prevenir e combater casos de violência e abuso sexual nas categorias de base. O protocolo foi desenvolvido por Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico, com base em treinamento promovido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para as lideranças do clube, em abril de 2025.

A medida sucede denúncias de assédio e abuso sexual feitas durante a gestão de Augusto Melo, presidente afastado. Uma dessas denúncias já foi arquivada pelo Ministério Público de São Paulo no mês de maio — a do ex-gerente da base que falou de sexo com atletas menores de idade.

Além do caso do ex-gerente, um outro, na categoria sub-11, também chegou à diretoria. Inicialmente, a acusação foi feita através de boletim de ocorrência, na 4ª Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia (DHPP), e as autoridades instauraram um inquérito.

A denúncia era contra o ex-preparador de goleiros da categoria, Luis Claudio Marins, 47, que teria tomado banho e ficado nu no vestiário infantil, em frente às crianças (menores de 12 anos). O episódio chegou ao conhecimento dos pais de dois atletas, que procuraram a polícia em dezembro de 2024.

Após o Timão tomar conhecimento da acusação, o departamento jurídico iniciou uma apuração, mas o ex-preparador não foi afastado e acabou movido para a categoria sub-18. O profissional permaneceu no clube até fevereiro deste ano, quando foi desligado pela antiga gestão.

Procurado pela reportagem, Marins não quis comentar o caso, mas confirmou ter prestado depoimento às autoridades. À época, dois responsáveis pelo departamento de base também tiveram oitivas na polícia, mas a falta de provas dificultou as investigações. O UOL procurou a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo para ter informações sobre o andamento do caso e aguarda retorno.

A reportagem entrou em contato com Claudinei Alves e Valmir Costa, ex-diretor e ex-diretor-adjunto da base, que não se manifestaram até o momento. Caso haja resposta, esse texto será atualizado.

Medidas de proteção a crianças e adolescentes

Com orientações divididas por faixa etária, o protocolo estabelece regras para a conduta dos profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes. Entre as diretrizes, estão a proibição de toques sem consentimento, o impedimento de caronas ou encontros fora do ambiente esportivo, entre outras.

O protocolo também fornece um guia de encaminhamentos, com informações sobre canais de denúncia, como o Disque 100, além de contatos de unidades de saúde e apoio social próximas às sedes e escolas de futebol ligadas ao clube.

O próximo passo da gestão interina do Corinthians é treinar os profissionais da base. Os encontros com teor educativo devem acontecer em breve.

O que diz o protocolo?

Proibido toque sem consentimento, exceto em emergências médicas;

Educadores não devem trocar de roupa ou usar banheiro junto com crianças;

Fotos e vídeos em situações íntimas são vetados (vestiário, sono, banheiro);

Conversas sobre sexualidade devem ser adequadas à idade e feitas com cuidado;

Relatos de abuso devem ser levados à coordenação e ao canal de denúncias do clube;

Falas homofóbicas, racistas ou discriminatórias não são toleradas;

Proibido contato fora do clube, como caronas ou encontros pessoais;

Suspeitas de violência devem ser comunicadas ao jurídico ou Conselho Tutelar;

Respeito à identidade de gênero e orientação sexual é obrigatório.

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir no local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições pra quem se omite.

Funcionários públicos que se omitem no exercício de seus cargos, em escolas, postos de saúde e serviços de assistência social, entre outros, podem responder por crime de prevaricação.