Corinthians atrasa salários, mas diz que vai quitar débitos em 24h

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians atrasou o pagamento dos salários de julho, que estava previsto para ser pago no 5º dia útil do mês — ou seja, na última segunda-feira.

O que aconteceu

O UOL apurou que o atraso de salários foi geral, de todos funcionários e jogadores, por conta do fluxo de caixa "sufocado". A situação já estava no radar da gestão interina desde a última sexta-feira, que chegou a se reunir com Fabinho Soldado, executivo de futebol, para explicar o cenário.

No entanto, a diretoria já tem um novo prazo, de até 24 horas, para quitar todos os débitos. Hoje parte do valor será quitado e, até amanhã, no mais tardar, o restante será pago.

O departamento financeiro tentou antecipar recursos, mas, após a tentativa, foi informado que a gestão Augusto Melo antecipou todos os valores que poderia. A situação crítica dos cofres se arrasta há algum tempo e era um dos grandes problemas do Timão desde o ano passado.