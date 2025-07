Corinthians atrasa salários de jogadores e funcionários, e busca agilizar pagamento

O Corinthians atrasou o pagamento dos salários de toda a folha CLT, incluindo os jogadores do elenco principal, que deveriam ter sido pagos nesta segunda-feira. A informação foi divulgada primeiramente pelo ge e confirmada pelo Estadão. A diretoria busca regularizar a situação no máximo até esta quarta-feira.

Atravessando grave crise financeira, a diretoria interina do Corinthians, encabeçada pelo presidente Osmar Stábile, tem se desdobrado para manter ao menos os salários dos jogadores em dia.

O clube tem débitos com elenco de luvas, direito de imagem e premiações do Brasileirão 2024 e o título do Paulistão. Apesar da receita superior a R$ 1 bilhão no último ano, o Corinthians tem problemas com fluxo de caixa, o que dificulta honrar compromissos a curto prazo.

O astro Memphis Depay chegou a notificar o clube cobrando R$ 6 milhões. Parte do pagamento foi realizada e o atleta se reapresentou normalmente na última semana. A diretoria também busca quitar débitos de premiação com o time feminino.

A diretoria interina do Corinthians assumiu após o afastamento do presidente Augusto Melo, alvo de processo de impeachment por irregularidades no contrato com a Vai de Bet, antiga patrocinadora do clube. Os associados vão se reunir para referendar ou não a destituição do mandatário em 9 de agosto.

O elenco do Corinthians está de folga nesta terça-feira e retoma às atividades amanhã visando a preparação para o duelo do Brasileirão com o Red Bull Bragantino, às 19h, na Neo Química Arena, primeiro compromisso do time após a pausa para a Data Fifa.