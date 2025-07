Corinthians atrasa salários de atletas e funcionários e corre para quitar pendência

A diretoria do Corinthians atrasou o pagamento dos salários de atletas e funcionários do clube referentes a junho. Os vencimentos deveriam ter sido depositados na última segunda-feira, quinto dia útil do mês.

Em dificuldades financeiras, a gestão interina de Osmar Stabile agora corre para resolver a pendência. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o clube pretende pagar uma parte dos valores atrasados ainda nesta terça-feira. A outra parte seria quitada até quarta.

O Corinthians iria antecipar receitas para manter os salários em dia, assim como ocorreu no mês passado. Todavia, a maior parte destes recursos já havia sido adiantado pela gestão anterior.

O elenco profissional está de folga nesta terça e retoma as atividades no CT Dr. Joaquim Grava nesta quarta-feira.

Além dos salários, o Timão enfrenta problemas para arcar com outros compromissos. A premiação pela conquista do título do Campeonato Paulista deste ano, por exemplo, ainda não foi paga ao plantel. A equipe feminina também não recebeu o bônus prometido pela Libertadores do ano passado.

Recentemente, o holandês Memphis Depay notificou a diretoria por direitos de imagem que estavam atrasados, mas os valores foram quitados dias depois. O meia Igor Coronado, que rescindiu amigavelmente com a equipe do Parque São Jorge, também tinha luvas em atraso.

Após cerca de um mês longe dos gramados, o Corinthians está em reta final de preparação para a volta do Brasileiro. No próximo domingo, o time recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da competição. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).