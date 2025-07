Conheça Victor Sá, atacante ex-Botafogo que está sendo especulado no Corinthians

A pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes está acabando e o Corinthians segue em busca de novos reforços para a temporada. Um dos nomes da vez seria o atacante Victor Sá, de 31 anos, e que atualmente está no Krasnodar, da Rússia. A contratação do jogador ainda estaria em avaliação pela diretoria alvinegra.

Apesar de ter passado pelo Botafogo recentemente, muitos corintianos podem não conhecer o futebol e a carreira de Victor Sá. Assim, a Gazeta Esportiva detalhou os clubes e os números conquistados pelo jogador especulado no Timão.

A informação sobre a possível avaliação do Corinthians no nome de Victor Sá foi divulgada inicialmente pelo jornalista Luis Fabiani.

A Carreira de Victor Sá

Victor estreou profissionalmente em 2014, pelo modesto São José dos Campos FC. Ainda no mesmo ano, o atleta foi emprestado ao União São João de Araras, mas por lá fez apenas seis jogos.

Em 2015 foi à Europa, mais precisamente ao Kapfenberger SV, clube que disputava a segunda divisão austríaca na época. Por lá permaneceu por apenas duas temporadas e, ao todo, somou 63 jogos, 23 gols e nove assistências pelo time.

Com boa fama nacional, Victor Sá subiu à primeira divisão da Áustria em 2017, para defender o LASK. Seus números por lá também foram bons e, em dois anos, disputou 47 partidas, 20 gols e nove assistências.

Foto: Divulgação / Vitor Silva

Enfim, em 2019, chegou ao primeiro grande clube de sua carreira: o Wolfsburg. Na Alemanha, Victor Sá esteve em campo em 66 jogos, com nove gols marcados e seis assistências. Em 2021, foi para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Únibos. Porém, jogou apenas seis partidas.

Até que em 2022, Victor Sá finalmente veio ao Brasil. O atacante foi contratado pelo Botafogo, clube que ele defendeu por três temporadas. No Glorioso, foram 93 jogos, com dez gols e oito assistências.

Por fim, desde 2024, ele está no Krasnodar, da Rússia. Atualmente, seu contrato com a equipe está acabando e logo Victor Sá estaria livre no mercado. Por lá, ele 41 partidas, com cinco gols marcados e seis assistências.