Como você avalia o 1º semestre de Gustavo Henrique pelo Corinthians? Vote!

O zagueiro Gustavo Henrique iniciou 2025 em alta no Corinthians, principalmenta após a reta final do Campeonato Paulista. O atleta conquistou a confiança de Ramón Diaz e esteve como titular nas finais da competição, em que o Timão triunfou sobre o Palmeiras e ergueu a taça. No entanto, após assumir o setor, uma hérnia inguinal freou sua sequência, e o defensor encerrou o primeiro semestre em processo de transição física.

Até a pausa do calendário para o Mundial, Gustavo entrou em campo 11 vezes e somou 963 minutos jogados (dados do Transfermarkt), com passagens pelo Campeonato Paulista, Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

A lesão, porém, vinha incomodando desde a reta final do estadual. Mesmo atuando no sacrifício por algumas partidas, ele precisou ser preservado e, em maio, passou por cirurgia.

A expectativa da comissão técnica era contar com o defensor antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Gustavo chegou a participar de treinos com bola e apareceu nos trabalhos abertos à imprensa, mas não foi relacionado para o último jogo antes da pausa, contra o Grêmio. A decisão foi preservar o jogador até que esteja totalmente recuperado.

Enquanto esteve à disposição, Gustavo foi peça de segurança em um setor contestado do Corinthians. Com sua ausência, tanto Rampon Díaz quanto Dorival tiveram de se virar com nomes como Félix Torres, André Ramalho, Cacá e João Pedro Tchoca ? todos com atuações irregulares ao longo do semestre.

Deste modo, a volta de Gustavo Henrique no segundo semestre é tratada como importante para a solidez defensiva da equipe.