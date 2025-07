Com gol nos acréscimos, Vitória perde do Confiança e é eliminado da Copa do Nordeste

Nesta terça-feira, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitória recebeu o Confiança no Barradão, foi superado por 1 a 0 está eliminado da competição. Rafinha foi quem balançou as redes para a equipe visitante.

Com o revés, o Vitória se despediu do torneio. Do outro lado, com o triunfo, o Confiança se classificou às semifinais e agora aguarda o embate entre CSA e Ferroviário para descobrir quem será o seu próximo adversário.

O Vitória retorna aos gramados no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Internacional, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, mas às 17h, o Confiança visita o Itabaiana, pela 12ª rodada da Série C.

O gol que garantiu a classificação do Confiança foi marcado apenas aos 46 minutos do segundo tempo, quando Thiago Santos aproveitou lançamento de Felipe e rolou. Rafinha, então, não desperdiçou a oportunidade e emendou firme da entrada da área para marcar.