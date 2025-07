"Chelsea me paga para fazer gols", diz João Pedro, algoz do Fluminense no Mundial

Nesta terça-feira, em confronto válido pela semifinal do Super Mundial de Clubes, o Fluminense enfrentou o Chelsea no MetLife Stadium, perdeu por 2 a 0 e foi eliminado. Ex-jogador do Tricolor e autor dos dois gols da equipe inglesa, João Pedro se desculpou com os torcedores do Flu, mas deixou claro que prioriza seu profissionalismo e a equipe que defende atualmente.

"Estou feliz de marcar meus primeiros gols, mas sei também que esse torneio é muito importante para eles. Não posso só dizer desculpas, mas tenho de ser profissional. Eu jogo pelo Chelsea, eles me pagam para marcar gols. Hoje fui feliz de marcar. Acho que foi início dos sonhos. Acho que não poderia ter sido melhor com dois gols. Agora preciso pensar sobre a final. Muito feliz de marcar dois gols hoje", afirmou à DAZN.

Esta foi sua primeira partida como titular pelo Chelsea. O atleta de 23 anos marcou o primeiro gol logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, voltou a balançar as redes, desta vez aos dez. Por ser cria das categorias de base do Fluminense, não comemorou nenhum de seus tentos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FIFA Club World Cup (@fifaclubworldcup)

Ele deixou o time carioca em 2020 e chegou ao Watford (2ª divisão inglesa), onde ficou até 2023, quando foi vendido ao Brighton por 35 milhões de euros (R$ 224,6 milhões). Em duas temporadas com a camisa dos 'Seagulls', foram 30 gols marcados em 70 jogos. Ele foi anunciado pelo Chelsea na última quarta-feira, em uma transação que pode chegar a 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 450 milhões na cotação atual), segundo a imprensa britânica.

"Agora preciso descansar e focar na final. Será um jogo muito importante e meu primeiro título, um jogo especial. Cheguei há uma semana atrás e agora vou jogar a final. Estou muito feliz. O time me recebeu muito bem e agora precisamos ir para frente", completou o atacante.

Agora, o Chelsea aguarda o vencedor do duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que acontece nesta quarta, às 16h (de Brasília), para saber quem irá encarar na grande final. A decisão está marcada para domingo, também às 16h, novamente no MetLife Stadium.