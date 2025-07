Chelsea abraça de novo os brasileiros e voltará do Mundial com 3 na bagagem

O Chelsea vive situação curiosa no Mundial de Clubes: antes do torneio, os Blues estavam sem nenhum brasileiro no elenco, algo que não acontecia desde 2007. Porém agora, quando retornar para Londres, a equipe levará logo três em sua bagagem.

Aposta em trio jovem e promissor

Andrey Santos foi o primeiro a chegar. O volante de 21 anos já pertence ao clube desde 2023, mas nunca havia jogado pois foi emprestado para o Nottingham Forest (ING) e o Strasbourg (FRA).

As boas atuações no time francês, porém, lhe renderam a oportunidade de se aproveitado pelo técnico Enzo Maresca, e ele entrou na lista de relacionados do Mundial, algo que o jovem tem tentado agarrar com unhas e dentes, apesar da forte concorrência com jogadores do calibre de Enzo Fernández e Moisés Caicedo.

Todo mundo que está aqui tem um alto nível. Moisés, Enzo, Romeu, o Dario também... Então, eu não levo isso como uma pressão, levo isso como um prazer, porque ter tantos jogadores bons nessa posição é bom para mim, bom para todos e é bom para o Chelsea, que é o mais importante

Andrey Santos

Antes das quartas de final, o Chelsea anunciou a contratação de João Pedro. Os Blues pagaram 55 milhões de libras (R$ 415 milhões na cotação atual) ao Brighton pela contratação do atacante e conseguiram inscrevê-lo a tempo de estrear contra o Palmeiras, na vitória por 2 a 1. Agora, coincidentemente, o jovem de 23 anos terá a oportunidade de enfrentar na semifinal o clube que o revelou: o Fluminense.

Eu estou fazendo o meu trabalho. Claro, sou muito grato por tudo que o Fluminense fez por mim, mas não posso deixar de fazer o meu trabalho. Não sei como vai ser o jogo amanhã, pode acontecer de tudo, mas sei da importância que é para o Fluminense. E acredito que também é muito importante para nós. Então, que vença o melhor e que seja um grande jogo, um grande espetáculo

João Pedro

O último reforço é Estêvão, que chegou no Mundial jogando pelo Palmeiras e sairá como jogador do Chelsea. Sua despedida do Alviverde foi justamente na derrota e eliminação por 2 a 1 para os Blues, onde inclusive fez o gol de honra dos brasileiros. O jovem de 18 anos passou os últimos dois dias com o elenco do time inglês. Agora, vai tirar férias e depois será integrado de vez.

João Pedro vê seleção mais perto com ida para o Chelsea

João Pedro acredita que sua transferência do Brighton para o Chelsea lhe colocará mais próximo da seleção brasileira, já que os Blues lhe dão mais visibilidade e possibilidade de disputar títulos.