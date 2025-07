'Medo': Atletas do tênis de mesa expõem em ofício insatisfação com CBTM

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um grupo composto por nove mesa-tenistas medalhistas em Jogos Paralímpicos e Mundial enviou um ofício ao Ministério do Esporte com um protesto sobre a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

O documento pede "intervenção imediata" do órgão federal para garantir que "o processo da Bolsa Pódio respeite os princípios da legalidade", além de citar outros pontos, como uma cláusula no contrato para a utilização do centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) que determinava que não se podia "falar mal publicamente da confederação".

O ofício foi assinado por Bruna Alexandre — primeira atleta brasileira na história a disputar Olimpíadas e Paralimpíadas —, Claudio Massad, Cátia Oliveira, Danielle Rauen, Jennyfer Parinos, Joyce Oliveira, Luiz Filipe Manara, Marliane Santos e Paulo Salmin. Bruna, por exemplo, é a maior medalhista paralímpica do tênis de mesa, com seis pódios. Os signatários têm, somados, 16 medalhas paralímpicas e oito em Mundiais.

Os mesa-tenistas relataram que a CBTM exigiu que fossem comprovados como eles usariam os recursos da Bolsa Pódio e, para que o plano de trabalho apresentado fosse aprovado, deveria conter a participação em 10 competições internacionais.

Segundo os atletas, a CBTM solicitou um percentual mínimo de investimento por parte dos bolsistas. Essa fatia era estabelecida pela própria confederação, dependendo do valor da bolsa à qual o atleta tem direito. Mensagens às quais o UOL teve acesso, enviadas pela coordenadora Patricia Carvalheiro em um grupo de WhatsApp, mostram indicações que variavam em 60%, 50%, 40% e 30%, além de um escopo de como a discriminação das competições deveria ser feita.

Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad nas quartas de Paris-2024 Imagem: Alexandre Schneider/CPB

Queremos transparência, saber quais os critérios da CBTM, pois para cada atleta é uma exigência diferente. A confederação está exigindo a comprovação da utilização de recursos da bolsa, e ela não tem essa prerrogativa. Esse é um contrato entre o atleta e o ministério, a confederação tem de dar ciência ao plano de trabalho. Exigem a inclusão de investimento em competições internacionais, repassando custos que seriam dela aos atletas. Procuramos a CBTM para saber quais os projetos ela tem em conjunto com o CPB, mas não tivemos respostas .

Claudio Massad

Claro que os atletas investem na carreira. Compramos material, fazemos treinos particulares, sessões de fisioterapia à parte, compramos suplementação e medicamentos, algo muito importante para atletas paralímpicos. Mas a CBTM está exigindo um relatório de como gastamos os nossos recursos da bolsa.

Luiz Filipe Manara

Segundo o site do Ministério do Esporte, no caso da Bolsa Pódio, "podem ser indicados os atletas que estão entre os 20 primeiros do ranking mundial ou ranking olímpico praticantes de modalidades individuais que compõem o programa de competições dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos e dos Jogos Surdolímpicos, de verão ou de inverno".

Ainda segundo o portal do órgão, "se indicado, o atleta precisa enviar um plano esportivo para análise do grupo de trabalho. Caso seja aprovado em todas as etapas, o contemplado tem seu nome publicado no Diário Oficial da União". Após esta etapa, o atleta assina "o contrato com a Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, e passa a ter direito à bolsa, que pode variar entre R$ 5 mil e R$ 15 mil. Após o recebimento das 12 parcelas previstas, o atleta terá que realizar a prestação de contas".

Jennyfer Parinos e Danielle Rauen com o ouro no Parapan de Santiago-2023 Imagem: Saulo Cruz/CPB

Alguns mesa-tenistas contaram terem recebido email da confederação pedindo a inclusão de mais competições no plano de trabalho durante a participação em um torneio na Eslovênia. Houve atleta que respondeu, mas outros não aceitaram e resolveram, então, se unir e procurar o ministério.

Confiamos que este Ministério, comprometido com a valorização do esporte brasileiro em todas as suas dimensões, acolherá este apelo urgente e legítimo. Que o esporte de alto rendimento continue sendo um caminho de oportunidade, excelência e reconhecimento -- e não de instabilidade, ditadura, medo e incertezas.

Trecho do ofício

Em nota, a CBTM reiterou "que tem total compromisso com o Programa Bolsa Atleta e atende às exigências da legislação. Tanto é que, depois de consenso entre a CBTM e o Ministério do Esporte, nenhum atleta da seleção paralímpica nacional foi excluído do programa".

Ao UOL, o Ministério do Esporte confirmou o recebimento da carta e apontou que "encaminhou ofício para as entidades envolvidas solicitando esclarecimentos sobre os fatos relatados. No momento, o ministério aguarda retorno de uma entidade para proceder com a consolidação das informações e retorno aos atletas".

Após esse movimento, os signatários da carta disseram terem sido alvo de boicote por parte da confederação. Eles participaram do Para Future em Santiago, no Chile, e o Para Future em Buenos Aires, na Argentina, no começo do mês. "Simplesmente, ficamos sem técnico porque foi uma ordem de cima para que ficássemos sem alguém nos dando instruções à mesa", disse Danielle Rauen. Eles contam que também não têm autorização para a utilização de "sparrings" — parceiros de treino — no dia a dia no CT.

Joyce Oliveira e Cátia Oliveira ganharam o bronze em Paris-2024 Imagem: Alexandre Schneider/CPB

A CBTM justificou que os atletas que não tiveram apoio de técnicos "participaram com recursos próprios" dos torneios. "Nesta viagem, o Brasil foi representado por 32 atletas. Destes, dez foram custeados pela CBTM, com acompanhamento de dois treinadores designados especificamente a este grupo, dentro do plano estratégico da entidade, aprovado pelo head coach Neven Cegnar. Os demais atletas participaram com recursos próprios".

Jennyfer Parinos revelou ter sido comunicada que não poderia mais treinar no CT do CPB. Por ser atleta do Time São Paulo, ela teria direito a utilizar o centro, além de técnicos, fisioterapeutas, psicólogos e cientistas do esporte. No caso do tênis de mesa, a gestão do local de treinos é feita pela CBTM.

A atleta procurou o CPB, que, inicialmente, respondeu que teria de ter a aprovação da CBTM. A mesa-tenista só pôde utilizar os profissionais da área médica do CPB após uma reunião entre integrantes do CPB, CBTM e Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) de São Paulo.

"Eles não me deixavam mais treinar com sparrings, me deixavam de canto, e não estavam pagando viagens para que eu pudesse ir às competições. Fui questionar isso. Na segunda-feira seguinte, fui treinar e o técnico me chamou: 'Recebi uma ligação e, infelizmente, falaram para te mandar embora porque vamos focar nos jovens. É para você seguir sua vida'."

Bruna Alexandre e Paulo Salmin durante partida das Paralimpíadas 2024 Imagem: Silvio Avila/CPB

Mandei uma mensagem ao CPB dizendo que tinha sido mandada embora, mas queria continuar usando as instalações, já que estava em contrato com o Time São Paulo, e me disseram que teriam de pedir autorização à CBTM. Depois, houve uma reunião com a participação da Secretaria de São Paulo e, só aí, me permitiram.

Jennyfer Parinos

A SEDPcD disse ter realizado uma reunião com representantes do CPB e os atletas do tênis de mesa do Time SP. "Na ocasião, foi reafirmado o compromisso com o integral cumprimento do suporte previsto em contrato, que compreende o pagamento de bolsas pela SEDPcD e o fornecimento, pelo CPB, de equipes multidisciplinares de profissionais especializados em diferentes áreas do esporte de alto rendimento. As regras de utilização do CTPB para treinamentos ou competições são definidas pelo CPB".

Um nome se repetiu nos relatos: Sandro Abrão, eleito secretário-geral no pleito que ocorreu em dezembro do ano passado — Vilmar Schindler foi levado ao cargo de presidente e Alaor Azevedo, que ocupava a presidência de forma ininterrupta desde 1995, se tornou assessor especial.

O UOL questionou a CBTM, dentre outros pontos, sobre a cláusula no contrato em que impedia atletas de fazerem críticas públicas em relação à confederação. O espaço foi aberto também a manifestações de Patricia e Sandro, citados no ofício ao Ministério do Esporte. A íntegra da resposta da confederação pode ser lida abaixo.

Bruna Alexandre publicou nas redes sociais, no dia 9 de junho, que decidiu por encerrar o contrato com a CBTM e deixou de treinar no CPB. "Essa decisão é fruto de reflexões pessoais e profissionais e visa garantir o pleno respeito à minha autonomia, à minha saúde física e emocional e aos princípios que norteiam minha trajetória como atleta (...). Obrigada Comitê Paralímpico Brasileiro por todo apoio e suporte durante esses 5 anos (...). Seguirei a minha preparação de treinamento em um outro lugar", disse no relato.

Fora dos treinos

A CBTM divulgou, no último dia 6, a lista de atletas convocados para participar do terceiro Camping da Seleção Paralímpica, no CPB, no período de 7 a 17 de julho. Bruna Alexandre, Claudio Massad, Jennyfer Parinos, Luiz Filipe Manara e Paulo Salmin não integram a lista.

O que diz o Ministério do Esporte

"A partir do recebimento da carta dos atletas, o Ministério do Esporte encaminhou ofício para as entidades envolvidas solicitando esclarecimentos sobre os fatos relatados. No momento, o MEsp aguarda retorno de uma entidade para proceder com a consolidação das informações e retorno aos atletas. De antemão, o Ministério informa que os atletas elegíveis foram contemplados com a Bolsa Atleta".

O que diz a CBTM

"A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) informa que todos os atletas que integram a seleção nacional paralímpica tiveram seus planos esportivos para o Bolsa Atleta 2025 aprovados. Para a deliberação positiva, é essencial que haja o cumprimento integral do calendário de participações em competições acordado com o Ministério do Esporte para o exercício 2024/2025 - muito embora ele não seja o único requisito solicitado pela pasta.

O não cumprimento do plano esportivo em sua integralidade fere o artigo 27 da portaria nº 88 do Ministério do Esporte, de 20 de setembro de 2024, que dispõe o seguinte:

"Art. 27. Será excluído do Programa Bolsa Atleta, categoria Atleta Pódio, o atleta que:

(?)

II - descumprir o calendário previsto de participações em competições até 12 (doze) meses seguintes, aprovado pelo Ministério do Esporte."

A CBTM reitera que tem total compromisso com o Programa Bolsa Atleta e atende às exigências da legislação. Tanto é que, depois de consenso entre a CBTM e o Ministério do Esporte, nenhum atleta da seleção paralímpica nacional foi excluído do programa. A bem da verdade, a confederação aumentou o número de contemplados de 2024 para 2025: dos 17 beneficiados anteriormente, o número saltou para 22.

Cumpre informar que, após o recebimento da informação de que havia queixas de atletas, a CBTM apresentou ao Ministério do Esporte, por meio de ofício enviado à pasta no dia 9 de junho, links de informações disponíveis publicamente no site da entidade que demonstram a forma como é tratado o tema internamente.

A confederação também se colocou à disposição para modificar o processo naquilo que o ministério entenda ser necessário. Uma consultoria ao órgão para realizar melhorias no processo foi enviada no dia 10 de junho, também por meio de ofício. Até a presente data, ela segue sem resposta.

Dado que o Ministério do Esporte ainda não respondeu a tais questionamentos, a CBTM entende que, na ausência dessa informação oficial, os atletas que cumprirem os requisitos mínimos exigidos diretamente pelo Ministério não serão, de forma alguma, prejudicados pela confederação em suas respectivas prestações de contas.

Sobre o acompanhamento técnico em Buenos Aires e Santiago

Nesta viagem, o Brasil foi representado por 32 atletas. Destes, dez foram custeados pela CBTM, com acompanhamento de dois treinadores designados especificamente a este grupo, dentro do plano estratégico da entidade, aprovado pelo head coach Neven Cegnar. Os demais atletas participaram com recursos próprios".

O que diz a SEDPcD

"A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) não mantém vínculo com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), mas exclusivamente com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e com os atletas integrantes do Time SP. Com o objetivo de garantir que o programa não sofresse qualquer prejuízo, a SEDPcD realizou uma reunião com representantes do CPB e todos os atletas do tênis de mesa do Time SP. Na ocasião, foi reafirmado o compromisso com o integral cumprimento do suporte previsto em contrato, que compreende o pagamento de bolsas pela SEDPcD e o fornecimento, pelo CPB, de equipes multidisciplinares de profissionais especializados em diferentes áreas do esporte de alto rendimento. As regras de utilização do CTPB para treinamentos ou competições são definidas pelo CPB.

A Secretaria reitera seu compromisso com a inclusão e a valorização das pessoas com deficiência, reconhecendo o esporte como instrumento essencial de promoção de oportunidades e fortalecimento da cidadania."

O que diz o CPB

"O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) esclarece que não é responsável pela gestão da modalidade tênis de mesa, cuja condução é atribuição da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

O programa Bolsa Pódio é gerido exclusivamente pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte. Para modalidades não administradas pelo CPB a nossa participação é no grupo de trabalho formado com o Ministério do Esporte e Confederação responsável pela modalidade para aprovação das indicações dos atletas. A apresentação do plano esportivo é de responsabilidade individual dos atletas, conforme previsto nos normativos do programa e a aprovação é de responsabilidade da Confederação que administra a modalidade. Além disso, para modalidades que não são administradas pelo CPB nos cabe, quando demandados, a emissão de declarações técnicas complementares.

O CPB atua em cooperação com as entidades gestoras das modalidades, dentro dos limites legais de sua competência. Nesse contexto, disponibiliza a estrutura do Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, como espaço de excelência para preparação de atletas de alto rendimento. A utilização do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro para treinamentos de atletas paralímpicos é gratuita. A condução técnica, metodológica e operacional dos treinamentos é de responsabilidade exclusiva das respectivas confederações.

Atletas paralímpicos podem utilizar o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro através de programas e projetos de sua respectiva Confederação ou de seus respectivos clubes."