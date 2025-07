Campeão mundial Rodrigo de Paul pode trocar Atlético de Madrid por Inter Miami de Messi

O meia argentino e campeão mundial Rodrigo De Paul pode deixar o Atlético de Madrid nesta janela de transferências. Aos 31 anos, ele é peça fundamental na equipe espanhola, mas chegou a um acordo verbal com o Inter Miami, time de Lionel Messi, seu companheiro na seleção. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

O Inter Miami, que busca renovar o contrato de Lionel Messi, tenta trazer novos reforços para convencer o astro argentino a permanecer na equipe. O clube norte-americano já acertou os termos contratuais com Rodrigo De Paul, mas ainda precisa da liberação do Atlético de Madrid. O vínculo do meia com os 'Colchoneros' é válido até junho de 2026.

Rodrigo De Paul é um dos pilares do meio-campo do Atlético. Já chegou a ser capitão e soma 187 partidas ao longo de quatro temporadas no clube. No entanto, não conquistou títulos com a equipe comandada por Diego Simeone.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

A diretoria do Inter Miami vê com otimismo a possibilidade de concretizar a negociação. Caso não consiga chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, o clube planeja contratar o jogador sem custos ao fim do contrato, em junho de 2026.

Após se destacar na Copa América de 2021, que encerrou o jejum de títulos da Argentina, Rodrigo De Paul foi contratado pelo Atlético de Madrid por 35 milhões de euros (R$ 218 milhões na época). A expectativa é de que os 'Colchoneros' peçam um valor semelhante para liberá-lo.