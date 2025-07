Botafogo oficializa contratação de Davide Ancelotti, ex-auxiliar da seleção

A direção do Botafogo oficializou nesta terça-feira a contratação do italiano Davide Ancelotti, ex auxiliar da seleção brasileira. Davide, que é filho de Carlo Ancelotti, acertou vínculo até o fim de 2026 e definiu em contrato a sua liberação do time carioca para ajudar na preparação da seleção para a Copa do Mundo de 2026.

Davide e Botafogo começaram a negociar no fim de semana e as conversas avançaram rapidamente. Nesta terça, pela manhã, o filho de Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes e assinar contrato com o time carioca, cuja delegação já treina normalmente no Brasil em seu retorno após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Davide Ancelotti chega ao time alvinegro na companhia de dois assistentes: o espanhol Luís Tevenet (ex-técnico do time B do Atlético de Madrid) e o britânico Andrew Mangan, cotado para reforçar a comissão técnica do Real no ano passado. Além deles, se junta à comissão o preparador físico italiano Luca Guerra. O Botafogo já conta com um preparador de goleiros fixo.

Ao fazer o anúncio, o Botafogo exaltou a aposta em "inovação", em razão da falta de experiência de Davide como técnico. Até agora, o profissional de 35 anos só atuou no futebol como auxiliar do pai em grandes do futebol europeu, como Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Napoli e Everton.

"A contratação de Davide Ancelotti representa mais um passo estratégico no fortalecimento do projeto esportivo da SAF, com base em inovação, ambição e protagonismo internacional", registrou o clube carioca, em comunicado.

No mesmo texto, a direção botafoguense enumerou "pilares" que sustentam a opção por um jovem treinador, como "perfil global", "experiência na elite do futebol europeu" e "formação sólida e moderna".

"(A contratação) Representa uma decisão estratégica da diretoria e da holding em apostar na juventude, na inovação e na alta performance como pilares do futuro; total alinhamento com os valores da SAF Botafogo: ambição, profissionalismo e protagonismo internacional; reforça o posicionamento do Botafogo como um dos projetos mais modernos, ousados e relevantes do futebol sul-americano."

PASSAGEM RELÂMPAGO PELA SELEÇÃO

Antes de acertar com o Botafogo, Davide teve breve passagem pelo comando do time nacional. O auxiliar atuou em apenas um jogo ao lado de Carlo Ancelotti, na partida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2016. Foi a segunda partida do novo treinador à frente da seleção.

Davide não chegou a participar da comissão técnica do Brasil na estreia do seu pai porque estava em negociações para ser treinador do Rangers, da Escócia, em conversas que acabaram não avançando.

O treinador, contudo, não ficará totalmente desvinculado da seleção. Ele será liberado pelo Botafogo para participar da preparação do Brasil para o Mundial do ano que vem. "Davide Ancelotti está liberado de suas funções na comissão técnica da seleção brasileira e, em comum acordo entre as partes, será convocado pontualmente para a preparação final rumo à Copa do Mundo de 2026", explicou a CBF, em nota.