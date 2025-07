Botafogo anuncia filho de Ancelotti como técnico e explica aposta nele

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou, na tarde de hoje (8), a contratação de Davide Ancelotti como o novo treinador. Filho do técnico Carlo Ancelotti, o italiano assinou vínculo até o final da temporada de 2026.

Em nota, o Alvinegro apontou que a aposta em Davide, que vai estar à frente de uma equipe pela primeira vez, se baseou em nove pilares. Dentre eles, "total alinhamento com o projeto de desenvolvimento estrutural e esportivo do Botafogo Way".

O que aconteceu

Davide Ancelotti vai ocupar a vaga de Renato Paiva. O ex-treinador foi demitido depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O italiano integrava a comissão da seleção brasileira. A CBF informou que ele "está liberado de suas funções na comissão técnica e, em comum acordo entre as partes, será convocado pontualmente para a preparação final rumo à Copa do Mundo da FIFA de 2026".

Davide chega ao Botafogo com dois assistentes: o espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan. Além deles, também se junta à comissão o preparador físico italiano Luca Guerra.

Veja nota do Botafogo

"O Botafogo anuncia nesta terça-feira (8) Davide Ancelotti como o novo treinador da equipe principal. O profissional italiano assinou contrato nesta manhã com o Clube até o final da temporada 2026. O técnico desembarcou no Brasil hoje pela manhã no Aeroporto do Galeão. Na parte da tarde, o italiano já se apresenta ao elenco no CT para iniciar as atividades sob o comando do Glorioso.

Junto ao treinador, chegam também dois assistentes. O espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan. Além deles, também se junta à comissão o preparador físico italiano Luca Guerra.

Auxiliar de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, Davide também possui passagens por Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Napoli e Everton. A data da entrevista coletiva de apresentação está será divulgada posteriormete.

A contratação de Davide Ancelotti representa mais um passo estratégico no fortalecimento do projeto esportivo da SAF, com base em inovação, ambição e protagonismo internacional.

O acerto do Botafogo com Davide Ancelotti se sustenta em alguns pilares:

Treinador jovem, preparado e com forte ambição de construir seu próprio legado, em total alinhamento com o projeto de desenvolvimento estrutural e esportivo do Botafogo Way;

Reconhecimento no mercado internacional como um dos treinadores mais promissores de sua geração;

Perfil global, com vivência nos maiores clubes do mundo, atuando como auxiliar técnico de Carlo Ancelotti - atual treinador da Seleção Brasileira;

Experiência direta na elite do futebol europeu, tendo trabalhado em gigantes como Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, PSG e Everton;

Formação sólida e moderna, com papel fundamental no desenvolvimento da metodologia de treinos utilizada por Carlo Ancelotti;

Participação ativa na elaboração de estratégias de jogo em contextos de altíssima exigência competitiva, como Champions League, grandes ligas nacionais e torneios continentais;

Representa uma decisão estratégica da diretoria e da holding em apostar na juventude, na inovação e na alta performance como pilares do futuro;

Total alinhamento com os valores da SAF Botafogo: ambição, profissionalismo e protagonismo internacional;

Reforça o posicionamento do Botafogo como um dos projetos mais modernos, ousados e relevantes do futebol sul-americano.

Seja bem-vindo, Davide Ancelotti, ao clube da Estrela Solitária. Juntos, vamos em busca de novos capítulos de excelência com a #GloriosaCamisa"

Veja nota da CBF

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que foi oficialmente procurada pela direção do Botafogo de Futebol e Regatas, que manifestou interesse na contratação de Davide Ancelotti, atual auxiliar técnico da Seleção Brasileira, para ocupar o cargo de treinador de sua equipe profissional.

A CBF agradeceu a consulta do Botafogo e, a partir daquele momento, foram iniciadas as tratativas.

Davide Ancelotti está liberado de suas funções na comissão técnica da Seleção Brasileira e, em comum acordo entre as partes, será convocado pontualmente para a preparação final rumo à Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A CBF acredita que esta experiência à frente de um clube do país, especialmente em se tratando do atual campeão brasileiro e da CONMEBOL Libertadores, contribuirá significativamente para o desenvolvimento profissional de Davide, permitindo uma imersão valiosa no cotidiano do futebol nacional.

Desejamos a Davide Ancelotti sucesso em seus novos desafios e reafirmamos nossa confiança em seu retorno ainda mais forte à Seleção Brasileira".

