Barreal corresponde em função diferente e se firma como titular do Santos

O meia-atacante Álvaro Barreal conseguiu conquistar a titularidade logo no primeiro semestre com a camisa do Santos. O jogador se destacou mesmo em uma função diferente e ganhou sequência com o técnico Cleber Xavier.

Barreal foi contratado pelo Peixe no início deste ano, mas demorou a estrear. Ele passou por uma cirurgia de hérnia no final de 2024 e só ficou à disposição na reta final do Campeonato Paulista.

Após o início do Brasileirão, o argentino foi ganhando espaço aos poucos e se colocou entre os titulares por meio de gols importantes na Série A. Ele, por exemplo, é o artilheiro da equipe alvinegra na competição, com três bolas na rede.

O atleta de 24 anos atingiu o feito mesmo atuando fora de posição. O jogador pode exercer diferentes funções, mas prefere jogar pelo lado esquerdo, seja como meia, ponta ou até lateral. Ele, porém, foi convencido por Cleber Xavier a se posicionar pela direita.

Os números de Barreal com a camisa do Santos até aqui são bons. Ele disputou 12 jogos, nove como titular, e fez três gols.

Destaque do Cruzeiro na última temporada, o argentino está emprestado ao Peixe pelo Cincinnati, dos Estados Unidos, até o fim deste ano. O vínculo conta com opção de compra em definitivo.

O Santos de Álvaro Barreal retorna a campo daqui a pouco mais de uma semana. O time enfrenta o Flamengo no próximo dia 16 (quarta-feira), pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

A CBF definiu que o clássico contra o Palmeiras não será disputado neste fim de semana, apesar da eliminação do Alviverde do Mundial de Clubes.