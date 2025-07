Bahia x Fortaleza: 30 mil ingressos vendidos para clássico

Bahia e Fortaleza voltam a jogar nesta quarta-feira, depois da pausa em virtude do Mundial de Clubes, em duelo decisivo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O time de Salvador divulgou que a procura de ingressos está grande para o compromisso que acontece às 21h30, na Fonte Nova.

"Mais de 30 mil ingressos já garantidos para a nossa volta à Fonte, amanhã (quarta), valendo vaga na semi da Lampions!", destacou o Tricolor, nas redes sociais.

Bahia x Fortaleza: duelo de opostos

O Bahia terá a vantagem de atuar em casa pela melhor campanha na competição em relação ao adversário. A equipe do técnico Rogério Ceni encerrou a fase de classificação em 1º lugar no grupo B, com 16 pontos.

Já o Fortaleza tenta acabar com a irregularidade na temporada 2025. Na Copa do Nordeste, o Leão se classificou como 4º colocado do grupo A, com 9 pontos.

Na partida da Fonte Nova, a missão do Fortaleza será encerrar uma incômoda série de seis derrotas seguidas.