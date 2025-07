Bahia lança uniforme inédito inspirado no Superman

A Puma e o Bahia apresentam uniforme especial criado em parceria com a Warner Bros, inspirado em Superman, novo filme da DC Studios. Produzido em quantidade limitada, o lançamento é histórico: é a primeira camisa oficial de um time brasileiro com referência direta a um Super Herói.

Os jogadores do clube entram em campo com o novo manto no jogo contra o Atlético-MG, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro do dia 12 de julho, data em que os consumidores também já poderão encontrar o produto à venda. O uniforme chega simultaneamente à estreia de Superman, dirigido por James Gunn, nos cinemas de todo Brasil a partir de 10 de julho.

Pioneirismo e identidade

A collab estreita os laços entre futebol e cultura pop, e o clube reforça seu perfil inovador ao protagonizar esse marco: "O Superman é o primeiro Super Herói, e o Bahia é o único clube do Brasil com um mascote inspirado em um super-herói. Nada mais natural do que essa parceria acontecer, ainda mais em um momento em que estamos construindo uma nova história com a Puma. Estrear uma camisa como essa em campo é motivo de orgulho e mostra o quanto o futebol pode ir além das quatro linhas", destaca Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios do Bahia.

A nova camisa apresenta frente e mangas azul royal e costas em vermelho, com gola em V - azul na frente e vermelha atrás. O recorte nos ombros remete à capa do Superman, criando um efeito visual marcante. No centro do peito, o icônico escudo de Superman aparece em vermelho e amarelo. Ao fundo, a imagem do globo terrestre se estende de uma cava à outra, simbolizando o alcance global do personagem.

O uniforme fica completo com shorts azuis (também com escudo prateado) e meiões vermelhos. A nova camisa do Bahia é apresentada em versão única, com características semelhantes ao modelo "Jogador", oferecendo alto nível de acabamento e performance.

Disponível a partir de 12 de julho, nos modelos infantil (tamanhos 10 ao 16, por R$ 399,99) e adulto (tamanhos P ao 2GG, por R$ 429,99) nas lojas oficiais do Bahia, loja da Puma no Shopping Morumbi, em São Paulo e no site PUMA.com.