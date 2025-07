Atletas veem rivais 'sedentos' para ganhar do Flu: 'Vão nos encarar como se fôssemos europeus'

O Fluminense voltará ao Brasil muito maior do que quando chegou aos Estados Unidos para a disputa do Mundial do Clubes. A avaliação é dos jogadores do clube carioca, o brasileiro a ir mais longe na competição ao cair na semifinal para o Chelsea.

Reserva de Cano, o atacante Everaldo fez a avaliação de que o Fluminense será "visado" no Brasil, isto é, todos vão querer ganhar da equipe tricolor no Brasileirão.

"A gente ganhou da Inter de Milão, ganhamos de outros times, jogamos com o Borussia de igual para igual. Então, as equipes de lá (do Brasil) estão sedentas esperando nos enfrentar com muita força porque querem mostrar que são grandes também. Agora é voltar e mostrar tudo de novo", reforçou Everaldo.

Jhon Arias, um dos principais personagens do Mundial, tem o mesmo pensamento de Everaldo. Para ele, o nível do Fluminense subiu, e os adversários vão se esforçar para ganhar dos cariocas no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

"Agora, nossos rivais vão voltar olhando para a gente diferente. A gente deixou nossa bandeira muito alta aqui nos Estados Unidos. Temos a responsabilidade de voltar ao Brasil e continuar demonstrando que temos um grande elenco", destacou o meia-atacante colombiano.

Manter o nível alto será a principal missão do time, avaliou Arias, que foi às lágrimas após a derrota e pediu desculpas à torcida repetidas vezes. "É nossa grande responsabilidade. A gente sai do Mundial com outra expectativa, com outra cara, com outra missão. Acho que o torcedor do Fluminense sai um pouco mais confiante com o elenco, com o plantel que a gente tem", disse. "A gente tem totais condições para brigar pelos títulos."

O elenco terá alguns dias de folga ao chegar ao Brasil. O primeiro jogo depois do Mundial seria contra o Mirassol. A partida, porém, foi adiada pela CBF.