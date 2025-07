Arsenal oficializa o argentino Gabriel Heinze na função de auxiliar técnico de Mikel Arteta

O técnico Mikel Arteta ganhou um novo auxiliar para dividir as funções no comando do Arsenal. O clube londrino oficializou nesta terça-feira a contratação do ex-zagueiro argentino Gabriel Heinze, que defendeu as cores do arquirrival Manchester United, para ser o braço direito do treinador.

"Temos o prazer de anunciar a nomeação de Gabriel Heinze para nossa equipe técnica como auxiliar técnico do time principal masculino", anunciou o Arsenal, confirmando negociações que já se arrastavam há alguns dias.

Sempre fazendo campanhas boas na Europa, sobretudo no Campeonato Inglês, no qual disputou o título nas duas últimas temporadas, o Arsenal espera dar apoio ao técnico Arteta para o fim de jejum.

Heinze chega ao clube de Londres com enorme respaldo. Sua missão será dar suporte às decisões de Arteta dentro de campo e também orientar nas escolhas e definição do time titular, que ganhou um reforço de peso no começo da semana: o cobiçado espanhol Zubimendi.

"Heinze, ex-jogador da seleção argentina, traz uma vasta experiência como jogador e treinador de clube. Estamos entusiasmados com a apresentação de Gabriel à nossa comissão técnica do time principal masculino e damos as boas-vindas a ele e sua família no Arsenal", completou o clube inglês.