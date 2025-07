Arias vai às lágrimas e pede desculpas ao torcedor do Fluminense: 'Podia ter dado mais'

Um dos destaques do elenco na campanha do Mundial de Clubes, o atacante John Arias pode ter feito a sua despedida do Fluminense após a queda da equipe na semifinal do torneio. Emocionado, ele não conseguiu conter as lágrimas na zona mista.

"Difícil falar nesse momento", disse o jogador que precisou interromper a entrevista por estar emocionado. "Estivemos muito perto, chegamos na semifinal e lutamos muito. Meu coração está apertado, pois devo muito a esse clube", afirmou.

Sobre a partida, Arias reconheceu a superioridade do adversário, se desculpou com o torcedor e disse que faltou um algo a mais para que a vitória fosse concretizada.

"Acho que podia ter dado mais. Criamos uma expectativa muito grande no Brasil e no mundo para essa partida. Peço desculpas ao torcedor. Amanhã é outro dia e vamos aprender com o que passamos aqui".

Com propostas do exterior, ele fez um acordo com a diretoria para prorrogar o seu vínculo a fim de estar em campo na competição organizada pela Fifa. Seu futuro deve ser definido já no retorno da delegação ao Brasil.